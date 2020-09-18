「威騰船務千金」林牧潔是台灣知名的社交名媛，以知性氣質走紅，今年邁入41歲依舊保養得宜，臉蛋和身材都十分姣好，她曾和紅豆食府蔡家董事長蔡篤清離婚，幾年後復合並生下女兒「小紅豆」Angeline，一家人生活甜蜜溫馨。近日，她在社群平台貼出女兒登台表演的照片，甜美臉蛋立刻掀起粉絲們熱議。

近日，林牧潔在個人IG分享女兒Angeline參加鋼琴演奏會的側拍，只見Angeline身穿一襲淺色亮片小禮服，清新甜美的裝扮宛如公主，她一臉羞澀露出甜笑拍照，可愛模樣讓人了全被迷住，今年才6歲的她就已經像個小大人，完全遺傳到媽媽林牧潔的漂亮基因。

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為了紀錄女兒的成長過過程，林牧潔忍不住直按快門，從剛出門在車上一路拍到舞台，更標記寫下hashtag「soproudofmybabygirl」（令我驕傲的寶貝女孩），絲毫藏不住滿滿的母愛，母女之間的感情令人相當羨慕，就連乾媽關穎都被融化，暖心現身回應：「為我們的乾女兒感到驕傲。」

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先前，林牧潔也帶著Angeline前往太魯閣玩耍，只見女兒穿上七彩連身泳裝，一雙大長腿一覽無遺，身材比例跟媽媽一樣完美。