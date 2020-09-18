莫允雯今(18)日受邀出丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）FUSION系列20周年活動，才剛以《用九柑仔店》入圍戲劇節目最佳女主角，莫允雯以身上白色鏤空禮服，搭配FUSION珠寶展現驚人氣場。

莫允雯今在喬治傑生（GEORG JENSEN）FUSION訂製系列中，搭配由設計師妮娜‧古柏(Nina Koppel)創作飾品，且其作品可以不同的寶石客製化，莫允雯表示如同生命一般，在每個時段一塊一塊拼接成完整，而FUSION戒環以18K白金鑲嵌的鑽石、藍寶石、粉紅剛玉、綠色沙佛萊石，紀錄生命降臨的感動時刻。雙圈的FUSION戒環象徵伴侶們的緊密結合，FUSION自身的「融合」字意詞彙，傳遞相愛後所迎來的愛情結晶，並透過精選寶石與鑽石將這份愛的奇蹟幻化為真，記錄著生命誕生的美好感動。

莫允雯在演繹『光彩榮耀』、『希望常在』、及『保持平衡』這三個主題產生強烈共鳴。(圖/品牌提供)

莫允雯覺得2020上半年真的讓人不安，憂愁的和經紀人說目前這樣狀況是否會被淘汰，也剛好這段期間就多陪家；有感於小鬼的事，生命不知有多長，但要讓生命有溫度，而莫允雯回憶起小鬼哽咽的表示，他是很暖的人，也很幸運認識真實的他，曾合作過3部戲劇，其中2部都扮情侶，希望他能在天上好好當天使。

在 Instagram 查看這則貼文 Christina Mok 莫允雯（@xtina0505）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 16 日 上午 12:46 張貼

FUSION 20週年限量訂製戒款，將8種愛的故事透過指間傳遞到心間。(圖/品牌提供)

FUSION 20週年限量訂製戒款，將8種愛的故事透過指間傳遞到心間，亦讓莫允雯在演繹珠寶的同時產生強烈共鳴，表達出深刻的情感連結，特別是針對『光彩榮耀』、『希望常在』、及『保持平衡』這三個主題，FUSION戒環以充滿溫度的情感闡述，細膩的傳遞出她對追求階段成就的努力、在逆境中始終保持正向希望、以及追求平衡人生的幸福哲學。