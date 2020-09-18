巴黎萊雅積雪草奇蹟露130ml，790元。（巴黎萊雅提供）

巴黎萊雅青春密碼酵素肌底調理精華50ml，1250元。（巴黎萊雅提供）

W.SHOW品牌零錢包。（W.SHOW提供）

W.SHOW全效精華加大版60ml，原價3360元，特價2200元。（W.SHOW提供）

時尚男神張軒睿為巴黎萊雅青春奇蹟時光列車快閃店揭開序幕，經常流汗的他有流汗寶寶的暱稱，拍戲的時候也常常要替換衣服，最近正在準備新工作，11月會上映新電影，戲約不斷，今年也瘦很多，至少瘦了5公斤，因為吃得比較少。

張軒睿表示，之前喜歡重訓，最近反而喜歡有氧運動，之後有時間希望兩者一起練習，很久之前做過肌膚檢測，「我覺得現在肌膚沒有以前好，現在還是要積極保養不能馬虎。」對長痘痘特別懊惱，畢竟螢幕解析度都很高，化妝也蓋不掉，長痘痘會影響心情，所以日常保養都會特別注意，他的保養步驟，每天洗臉後濕敷3分鐘積雪草修護奇蹟露，接著擦上青春密碼酵素肌底調理精華，最後使用玻尿酸眼霜級撫紋精華霜，前後只要5分鐘就搞定。

如果是要出席重點典禮或近CUT上戲，張軒睿就會將奇蹟露與青春密碼混合並濕敷，他也邀請美妝愛好者一起出席品牌快閃店，即日至20日在台北新光三越信義新天地A11松壽入口前，前100名拍照打卡消費者可獲限定好禮。

同樣祭出好康優惠的還有肌膚保水專家W.SHOW，代言人隋棠分享美肌秘訣，日常保養用全效精華，肌膚變得水嫩彈潤，妝前使用，可以幫助妝容更完美服貼。週慶期間，Ｗ.SHOW特別推出全效精華加大版60ml，容量豪邁加倍，原價3360元，特價2200元，消費滿3000元再贈俏皮零錢包。