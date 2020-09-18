伊麗莎白雅頓 HA白金澎潤保濕膠囊60顆，3850元（盒裝）。（伊麗莎白雅頓提供）

La Prairie 萊珀妮魚子緊俏拉提組，2萬3950元，內含黃鑽魚子緊俏拉提精華50ml、黃鑽魚子緊俏美眼精華3ml、魚子美顏豐潤保濕霜5ml、魚子美眼霜3ml。（La Prairie 提供）

男神張立昂出席頂級保養伊麗莎白雅頓「HA白金澎潤保濕膠囊」新品發表會，從第一代時空膠囊迄今已30年，就連張立昂也愛不釋手，他說，省去繁複步驟，只要小小一顆就可以滿足保養需求，不管是對於喜歡簡潔保養的男性，或是忙於工作的人都很適合。

工作滿檔的張立昂表示，男生對保養就是容易懈怠，他每天保養的時間就是早上跟晚上，中間就是忙於工作，「HA白金澎潤保濕膠囊」使用很方便，也讓他可以無後顧之憂的工作，因為只要上工，彩妝師就會檢視他的肌膚，確保他有做好保養，拍戲更需要好好保養，因為上鏡頭肌膚狀況就會很明顯，也因此保養也是敬業的一部分。 為了讓消費者近距離體驗產品，品牌從即日起至20日在台北忠孝SOGO打造「澎澎補水站」，備有限量好禮。

瑞士頂級保養La Prairie則在周慶期間推出6款魚子系列的明星商品組合，包含今年剛上市的新品「黃鑽魚子緊俏拉提精華」，以及有魚子乳霜之稱的「魚子美顏豐潤保濕霜」，另外也有魚子保養入門組合 「魚子前導美肌組」是奢華保養入門首選。