第55屆金鐘獎即將在本月26日登場，面對臺灣傳媒業界的年度盛事，除了得獎名單值得期待，頒獎典禮上的名人穿搭向來更是不可錯過的焦點，近日，本土劇女星白家綺特別在IG上公開多張形象辣照，以極度惹火的深V造型吸引粉絲們的目光，直呼「跟辣椒有得比」。

面對隆重的金鐘獎，白家綺搶先盛裝登場拍攝宣傳廣告，並火速曝光一系列美照在個人IG上，只見照片中，她把招牌長捲髮綁成浪漫低馬尾，身穿一套來自 LinLi Boutique 的淺色V字禮服，超深領口曬出美胸，更秀出睽違已久的事業線，尤其胸前的痣超搶眼，下半身則開衩出白皙長腿，令人十分驚豔。

在 Instagram 查看這則貼文 白家綺（@sabrinapai0420）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 18 日 上午 3:13 張貼

為了搭配仙女系的薄紗裙，白家綺腳踩精品鞋品牌 Rene Caovilla 的粉色高跟鞋，把原本就十分纖瘦的腳襯托得更修長，整體風格性感破表，宛如女神下凡，引來粉絲們紛紛狂讚：「太愛那顆痣了」、「太辣了」、「最美的孕媽咪」、「天啊美暈」。

在 Instagram 查看這則貼文 白家綺（@sabrinapai0420）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 17 日 上午 8:22 張貼

白家綺過去在八點檔《夜市人生》中演出丁珮琪一角而走紅，靠姣好身材和漂亮臉蛋晉身本土劇女神，後續不僅戲約不斷，更接下節目《臺灣那麼旺》、《醫學大聯盟》成為主持人，如今接下2020年金鐘獎主持重任，令廣大粉絲們相當期待。