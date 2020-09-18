時尚甜心莫允雯入圍本屆金鐘獎最佳女主角，再創個人演藝事業的新高峰，今日受邀出席喬治傑生（GEORG JENSEN）FUSION系列訂製珠寶發表會，特別選擇一款FUSION「光彩榮耀」訂製戒指，紀念自己提名金鐘獎視后的光榮時刻，「我覺得自己好棒，要為自己喝采！」

莫允雯佩戴喬治傑生FUSION「光彩榮耀」訂製戒指，紀念自己提名金鐘獎視后的光榮時刻。（石智中攝）

莫允雯說要為自己喝采，確是有感而發，這一年來她因肺炎疫情影響沒有工作，對自己失去信心，在得知提名前兩天還一度焦慮地與經紀人討論未來出路，想轉行去美國賣房子，或是去夏威夷賣剉冰，沒想到竟意外獲得金鐘獎提名，「這是老天送我最好的禮物，證明我會演戲，不論如何都要堅持下去！」

莫允雯佩戴喬治傑生FUSION「光彩榮耀」訂製戒指，紀念自己提名金鐘獎視后的光榮時刻。（石智中攝）

正因為曾面臨人生的低潮，莫允雯對於2020年天災人禍頻傳有著深刻的體悟，太多的生離死別，令人心痛，尤其聊到近日好友小鬼黃鴻升猝逝，更是讓她一度哽咽，眼眶泛紅，「要珍惜你愛的人，要及時說愛，也許明天就沒有機會了！」

莫允雯說，喬治傑生FUSION訂製戒指以八個人生的重要時刻打造主題戒指，每只戒指背後都有個故事，隨時提醒自己要去愛人，更要珍惜被愛，讓冰冷的珠寶有了溫度，相信這也是喬治傑生深受時尚人士喜愛的主因。

喬治傑生歡慶FUSION系列珠寶問市20周年，即起至年底在店上推出限量訂製服務，有玫瑰金、白K金和黃K金三種材質，以及藍寶石、黃色剛玉、粉紅剛玉、綠色沙弗萊石、黑鑽石、鑽石等6種寶石可供選擇，在戒緣鑲上8顆或16顆自己最愛的寶石，每只FUSION戒指可單圈佩戴，也可兩圈或三圈疊戴、展現萬種風情。

喬治傑生今年推出FUSION系列珠寶訂製戒指，可自由選擇材質與寶石，並可混搭出萬種風情。（GEORG JENSEN提供）

喬治傑生FUSION年度限量訂製玫瑰金三件式戒指，鑲嵌粉紅剛玉、黃色剛玉等，約 12萬7600元起。（GEORG JENSEN提供）

喬治傑生FUSION年度限量訂製黃K金三件式戒指，鑲嵌沙佛萊石、鑽石等，約12萬6000元起。（GEORG JENSEN提供）

喬治傑生FUSION年度限量訂製白金三件式戒指，鑲嵌藍寶石、鑽石等，約12萬7600元起。（GEORG JENSEN提供）

喬治傑生FUSION年度限量訂製玫瑰金兩件式戒指，鑲嵌粉紅剛玉、黃色剛玉等，約9萬7000元起。（GEORG JENSEN提供）

喬治傑生FUSION年度限量訂製玫瑰金中圈戒指，鑲嵌粉紅剛玉、黃色剛玉等，約6萬6600元起。（GEORG JENSEN提供）