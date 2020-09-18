今年因著疫情的關係，不少零售業都直接受到衝擊，就連台北過去著名的遊客購物聖地東區，不僅變得冷清不少，也有不少店家撤點，而最近就由政府、店家、藝術家及街頭潮流者聯手合作，推出的「後藝情共制計畫」，期待一起把東區重新注入活力，當中更採以科技的AR技術等合作，希望吸引更多民眾駐足，讓東區重新活過來。

此次的計劃從光武里為起點，由藝術家 Angela 統籌視覺呈現，並邀請不同領域的藝術家聯合創作，運用藝術、科技及創意去打造與眾不同的街區風情，更巧妙結合店家特色，如「愛樂思藝術旗艦店」、五弄的「Double check」、「一味」，並首邀待租店面「爵士光年」，讓整個區域都煥然一新。

Angela X 愛樂思藝術旗艦店 X 錦鋐氣密窗，令人眼睛為之一亮的藝術櫥窗展演。（JUKSY提供）

Angela X 愛樂思藝術旗艦店 X 錦鋐氣密窗，台北市大安區敦化南路一段 160 巷 14 號。（JUKSY提供）

以愛樂思藝術旗艦店為例，就特別與以多種高品質氣密窗、高性能環保綠建材的知名企業「錦鋐氣密窗」合作，透過愛樂思主理人的當代藝術家Angela，以深具感染力的超現實創作手法，結合氣密窗線條，而為了讓民眾打卡拍照時更有趣，還加上了美圖秀秀的AR互動濾鏡，透過QRcode即能掃出AR藝術濾鏡，讓大家拍照時除了能拍入藝術作品以外，還能加入AR技術帶來的驚喜，經過的時候不妨打開手機去掃描一下，拍下最生動、獨特的打卡照。

阿迪啊萬 X 爵士光年 X JUSKY，潮流代表街頭塗鴉展現全新視角。（JUKSY提供）

阿迪啊萬 X 爵士光年 X JUSKY，台北市大安區大安路一段 51 巷 38 號。（JUKSY提供）

愛拍照打卡的，還有由知名街頭塗鴉藝術家阿迪啊萬，以待租店面「爵士光年」作為創作場域，帶來了獨特的噴漆藝術，結合了店面的初始特色，運用音樂風格和樂器線條，展現於塗鴉創作，搶眼的設計與色彩讓人眼睛為之一亮。

Norman X 一鳴 Double Check X BOOMJO，藝術隨筆及沉穩放鬆音樂空間的共鳴。（JUKSY提供）

Norman X 一鳴 Double Check X BOOMJO，台北市大安區復興南路一段 107 巷 5 弄 16 號。（JUKSY提供）

另外還有由擅長觀察周邊事物，進而隨手創作紀錄的藝術家Norman，與音樂藝術複合式酒吧一鳴 Double Check，以及BOOMJO合作的展演，延續一鳴 Double Check擅長以音樂與客人溝通的特色，加上Norman手繪簡約的黑白線條畫作，帶來全新的感受。

陳青琳 X 一味 X HOLIC，台北市大安區復興南路一段 107 巷 5 弄 19 號。（JUKSY提供）

而一直為饕客帶來美味創意料理及定食的一味，此次就與全新後「藝」情時代思想的陳青琳合作，為其賦予櫥窗新的生命力，透過陳青琳擅長的深度情境視覺，以細膩筆觸繪出別有意味的「過程」，與店中非常受歡迎的生命樹裝潢設計互相呼應，讓民眾用餐時，能夠沉浸在藝術氛圍中。