專為熱愛冒險的登山家、航海家打造專業腕表的域峰表（ Favre-Leuba），今年發表Sky Chief Date全系列新款紳士腕表，一改昔日狂野豪邁的外型，展現優雅紳士的都會風貌，但獨特43mm的大表徑仍延續運動表的精神，難掩內心的狂野。

域峰表Sky Chief Date綠色表盤玫瑰金奢華款腕表，11萬6000元。（Favre-Leuba提供）

近來綠色表盤蔚為風尚，全新Sky Chief Date腕表除了簡約的白色表盤，也推出大地自然色系的綠色表盤，不僅跟上時尚的主流，且與域峰表上山下海的品牌形象完美吻合，不論是紳裝打扮或是日常休閒的穿搭都很合適，十分百搭。

除了推出新色系的表盤，全新Sky Chief Date更鎖定頂級客層推出一款玫瑰金表殼的奢華款，綠色表盤與玫瑰金表殼的對比色調，更添時尚，展現品牌不再自我侷限，有意開發企業家或腕表收藏家等頂級客層的雄心。

域峰表Sky Chief Date白色表盤腕表，43mm大表徑更加時尚，添牛皮表帶款5萬8000元。（Favre-Leuba提供）

域峰表Sky Chief Date系列腕表融入極簡設計，十四邊形表圈延續展品牌獨特的DNA，復古未來主義的圓形表殼可從側邊欣賞到與眾不同的橋形設計，自去年推出40mm表徑表款之後，今年更加大尺碼推出43mm表徑的大表。