時序進入每年最瘋狂的萬聖節，COLD STONE就以幽默美式風格推出「白馬王子」、「酷黑騎士」2款愛戀首選提案！最推薦首次推出的「蜂蜜冰淇淋」，耗時半年研發，以黃金比例製成綿密細緻的蜂蜜冰淇淋，香濃純淨的清新風味令人一吃驚豔，絕對是冰淇淋控不可錯過的美味。

首先是外型浪漫的「白馬王子」，嚴選100%百花蜂蜜製成蜂蜜冰淇淋，蜂蜜中含有豐富的礦物質和維生素，一吃就能感受到幸福感蔓延，拌入酸甜草莓增添果香，更有著原味玉米脆片豐富口感，最後搭配Q萌的雪白棉花糖瞬間夢幻指數破表，堪稱專屬秋日的香甜風味！

「白馬王子」嚴選100%百花蜂蜜製成蜂蜜冰淇淋，一吃就能感受到幸福感蔓延。（圖／楊婕安攝）

100%百花蜜冰淇淋香甜登場 加碼KitKat挑戰苦甜味蕾誘惑（圖／楊婕安攝）

另一款高人氣話題則是「酷黑騎士」！以極致濃純的黑牛奶冰淇淋當基底，特別以黃金比例調配成風靡日韓的黑色造型，完美驚艷視覺與味覺的磅礡衝擊，拌入配料人氣排行前3名的超人氣巧克力醬、經典OREO、小麻糬，呈現多層次Ｑ彈咬感，更精心妝點超人氣KitKat，特別嚴選70%黑巧克力風味，讓苦甜濃郁味蕾搭配冰淇淋散發誘人魅力，每一口都充滿誘惑。

「酷黑騎士」以極致濃純的黑牛奶冰淇淋當基底，特別以黃金比例調配成風靡日韓的黑色造型。（圖／楊婕安攝）

另外對於想淺嚐的朋友，也可以選擇極黑甜筒雙球冰淇淋！另外，為讓吃貨們吃冰也感受到滿滿歡樂體驗，凡於9月18日至9月20日限時3天推出中杯以上冰淇淋『第二杯50元』，即日起至12月31日前也可以200元紙本振興三倍券兌換2杯中杯冰淇淋(含原味脆餅)。

100%百花蜜冰淇淋香甜登場 加碼KitKat挑戰苦甜味蕾誘惑（圖／楊婕安攝）

▍文末贈獎 ▍

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✔活動時間 ｜ 即日起-9/26

✔領取方式 ｜ 郵寄（限台灣地區）

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