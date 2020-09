法國精品品牌Longchamp於今年推出全新潮流時髦的Longchamp My Pliage 訂製系列,於今年秋冬再進化,加入多種創新選擇,包含秋冬新色、數字客製、素面設計等,再掀起時尚熱潮。

其中以永續時尚概念打造的My Pliage ® Signature字母訂製包更是深受明星潮人喜愛,日前包含女星王淨、鬼鬼吳映潔、李千那等人皆紛紛於社群平台上曬出與包款的時尚穿搭照,演繹屬於個人的亮眼吸睛魅力!

女星鬼鬼吳映潔、李千那、王淨等人皆紛紛於社群平台上曬出與包款的時尚穿搭照。(圖/品牌提供)

新生代女星王淨以英文姓名縮寫G設計自己的My Pliage® 訂製包,並在社群媒體上展現優雅氣質美照;同樣選擇以英文名字縮寫訂製的鬼鬼吳映潔,則身揹亮黃色My Pliage ® Signature訂製包,搭配招牌燦爛笑容,傳遞開心自在氣息;歌手李千那則以簡約黑白格子裙裝搭配同色系訂製包,維持一貫的個性甜美氣。

法國精品品牌Longchamp於今年推出全新潮流時髦的Longchamp My Pliage 訂製系列。(圖/品牌提供)

除了吸引各界名人搶揹外,今年秋冬Longchamp My Pliage ® 訂製系列更造訪台灣各個角落,將創新美學設計融入不同場景,以獨特視角探索台灣之美,展現Longchamp My Pliage ® 訂製系列能輕易融入生活的包款特性,無論身在什麼地方,Longchamp My Pliage ® 訂製系列都能輕易表現獨樹一格的時尚態度。