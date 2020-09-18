法國精品品牌Longchamp於今年推出全新潮流時髦的Longchamp My Pliage 訂製系列，於今年秋冬再進化，加入多種創新選擇，包含秋冬新色、數字客製、素面設計等，再掀起時尚熱潮。

其中以永續時尚概念打造的My Pliage ® Signature字母訂製包更是深受明星潮人喜愛，日前包含女星王淨、鬼鬼吳映潔、李千那等人皆紛紛於社群平台上曬出與包款的時尚穿搭照，演繹屬於個人的亮眼吸睛魅力！

女星鬼鬼吳映潔、李千那、王淨等人皆紛紛於社群平台上曬出與包款的時尚穿搭照。（圖／品牌提供）

新生代女星王淨以英文姓名縮寫G設計自己的My Pliage® 訂製包，並在社群媒體上展現優雅氣質美照；同樣選擇以英文名字縮寫訂製的鬼鬼吳映潔，則身揹亮黃色My Pliage ® Signature訂製包，搭配招牌燦爛笑容，傳遞開心自在氣息；歌手李千那則以簡約黑白格子裙裝搭配同色系訂製包，維持一貫的個性甜美氣。

法國精品品牌Longchamp於今年推出全新潮流時髦的Longchamp My Pliage 訂製系列。（圖／品牌提供）

除了吸引各界名人搶揹外，今年秋冬Longchamp My Pliage ® 訂製系列更造訪台灣各個角落，將創新美學設計融入不同場景，以獨特視角探索台灣之美，展現Longchamp My Pliage ® 訂製系列能輕易融入生活的包款特性，無論身在什麼地方，Longchamp My Pliage ® 訂製系列都能輕易表現獨樹一格的時尚態度。