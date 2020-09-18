連鎖藥妝兩大通路屈臣氏及康是美公布2020年7、8月夏日涼感銷售排行榜，其中愛康衛生棉奪下「涼感衛生棉」類排行冠軍寶座，顯示出女孩們夏天想在生理期讓自己更舒適清涼，最愛用的就是愛康！

深耕涼感領域13年的愛康衛生棉，每3秒便能賣出一包造型吸睛、具有薄荷涼感特性的衛生棉，以「生理期也能很繽紛」核心出發，全方位守護女性私密肌、打造清爽環境，廣受消費者喜愛，不僅長年蟬聯台灣日用品線上銷售常勝軍，線下銷售也交出漂亮成績單，愛康衛生棉2020年7、8月於屈臣氏售出68,000包、康是美則售出30,000包，以實力證明超狂吸鈔衛生棉非愛康莫屬！

愛康衛生棉。（圖／品牌提供）

近年來，許多品牌如雨後春筍般紛紛推出涼感系列產品，專注於涼感衛生棉的愛康，始終保持初心，未受他牌影響，持續以6款不同公分數、優異使用感的涼感衛生棉站穩市場。使用獨家icool涼感芯片技術，以及澳洲國家級認證薄荷、茶樹精油配方，並經過SGS測試有效30秒瞬間抑菌呵護私密肌，涼感專家的形象深植人心；透過創意社群經營與鐵粉口碑行銷，每年的營收穩定成長，穩坐涼感衛生棉的寶座，光是一年賣出的衛生棉，就能疊出2,271座101大樓，圈粉無數女性！

女生們在生理期時上廁所，往往會覺得用衛生紙擦拭不夠乾淨，用濕紙巾難免會有粗糙感，愛康特別推出新品「涼感潔淨濕紙巾」，專為女性私密處設計，紙巾觸感輕薄柔軟，使用時還有清涼感，又含有葡萄糖苷配方，比起一般純水濕紙巾更能溫和潔淨私密處，無論是生理期、懷孕、性行為後或單純喜愛使用後的清涼感，都很推薦使用。

愛康涼感潔淨濕紙巾。（圖／邱映慈攝影）

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★獎品內容 ｜ 愛康小禮物*1

★公佈時間 ｜ 2020/9/30

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