隨著天氣微涼、秋冬氛圍逐漸濃厚，美甲迷們也為入秋造型作好準備了嗎？OPI也特別邀請近日在社群上極具人氣的美甲師Cassie及Linda擔任OPI客座Nail Artist，以大地奶茶色號為發想，設計示範回頭率最高的秋冬指尖創意！

▍趨勢一：不對稱暈染流金造型

充滿藝術氣息、仿若礦石雲母，兩種不同深淺的奶茶、裸膚色調漸變暈染，搭配今年超人氣的極光鏡面、金屬元素作局部勾勒，或是與以金箔點綴混搭的暈染流金美甲，能令指尖自帶仙氣，脫俗滿點；此外，以顏色樣式相互呼應，但雙手不同款式的「不對稱造型」也成為本季美甲大勢，不易撞款又百搭，又能充分凸顯獨特個人風格，也因此成為了2020秋冬美甲趨勢中的一大亮點。

不對稱暈染流金造型。（圖／品牌提供）

不對稱暈染流金造型。（圖／品牌提供）

▍趨勢二：簡約動物紋

豹紋、斑馬、乳牛等，向來給人充滿華麗和狂野印象的動物紋美甲，再次於2020秋冬回歸指彩時尚C位！揮別以往大塊面、大鳴大放的設計，今年以較含蓄的「局部圖紋」、「簡約動物紋」為造型走向，搭配法式、或是單指跳色跳款的設計，同時與本季最熱門的大地色系進行各種創意混搭，不僅比單純的動物紋美甲更好駕馭，更可衍伸、組合創造出多元百變的指尖風貌，為整體造型增添搶眼度，指尖精緻感瞬間飆升！

簡約動物紋。（圖／品牌提供）

簡約動物紋。（圖／品牌提供）

▍趨勢三：抽象派彩繪

利用線條、色塊、圓點三種不同元素所組合而成的抽象派彩繪美甲，可說是今年秋冬美甲趨勢中，率性俏皮又兼具文青質感的造型，非常適合與毛呢、針織類等材質布料的服飾作搭配，更建議以霧面消光技術，將指尖進化為更符合秋冬氣息的磨砂美甲，完美帶出內斂又不失前衛的藝術質感。

抽象派彩繪。（圖／品牌提供）

抽象派彩繪。（圖／品牌提供）