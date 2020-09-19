女星巫苡萱是中華職棒桃猿隊專屬啦啦隊「Rakuten Girls」隊長，五官精緻配上惹火身材，光是在球場跳舞時期就累積不少死忠粉絲，近日，她和三五好友相約爬山，身上的運動內衣快包不住美胸，曲線畢露讓網友們看了鼻血狂噴。

近日，巫苡萱與同為樂天女孩的倪暄、籃籃，以及國民女團AKB48 Team TP隊長陳詩雅一起爬山，享受來自大自然的日光浴，她曬出一行人的合照，只見她綁著雙邊辮子，穿上一套灰色運動內衣配上黑色緊身褲，超巨上圍絲毫包不住，尤其深溝的陰影畫面超震撼，細肩帶泳衣快撐不住北半球，大秀性感心機，而4大正妹同框的養眼畫面也瞬間引發熱議。

在 Instagram 查看這則貼文 巫苡萱 ❤（@avawu0726）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 14 日 上午 6:33 張貼

巫苡萱坦言自己其實沒爬過山，她笑稱，「不要看我裝備好像最齊全，但是我一踩到樓梯就會軟腳。」但事後也表示，「爬完以後其實覺得微風徐徐，心曠神怡滿舒服的～恭喜我完成了人生第一座山！以後可以揪我爬山我可以。」

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巫苡萱靠著甜美外型及魔鬼身材，一路從球界紅進演藝圈，除了推出火辣的個人寫真集之外，目前的她更晉升綜藝節目來賓，時不時就會受邀登上各大節目錄影，她的活潑個性及招牌的甜美微笑讓人印象深刻。