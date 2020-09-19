35歲大陸女星戚薇外型亮眼、身材姣好，出道多年的她是演藝圈中能唱能演的實力派女星，受封「大陸10大美女」之一。近日，戚薇打破常規，一掃過去甜美的形象，以一身紅髮美杜莎造型登上時尚雜誌，風格性感又霸氣，更不忘大秀窈窕身材，令大票粉絲們看了直呼羨慕。

近日，戚薇化上浮誇的劍眉和粗眼線，搭配一頭誇張的波浪紅髮登上《InStyle優家畫報》雜誌封面，在拍攝這組寫真時，她大膽嘗試大紅色爆炸頭，瞬間化身古希臘女妖美杜莎，展現嫵媚又不失野性美。

戚薇以紅髮爆炸頭登上雜誌封面，展現嫵媚又不失野性美。（圖／摘自微博@InStyle優家畫報）

為了搭配浮誇的紅色美杜莎捲髮，戚薇穿上一套性感的黑色連衣裙，有著蓬蓬袖及收腰設計，上松下緊的設計讓她看起來更纖瘦，尤其曼妙纖腰一覽無遺，另一套則是美腿開衩裙，相對貼身的剪裁更可看出她的好身材。

戚薇以紅髮爆炸頭登上雜誌封面，展現嫵媚又不失野性美。（圖／摘自微博@InStyle優家畫報）

戚薇帥氣中帶著性感的女王造型才剛曝光就獲得廣大好評，粉絲們看看紛紛大讚：「很少有和戚哥一樣敢於嘗試各種造型的女藝人了」、「百變戚哥好美」 、「絕美戚」、「真的太驚艷」、「一般人hold不住」等。