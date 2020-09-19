Selina任家萱以迪奧花蜜大使身分出席新品發表活動，訪問時表示自己在前陣子不小心長出3、4公斤的「防疫脂肪」幸好在記者會前減掉了，還分享了自己近日的保養按摩手法，原來Selina非常認真保養，難怪即將迎接39歲肌膚依然看起來Q彈飽滿！

▍1.注重防曬和曬後保濕

Selina其實不怕曬黑，但怕曬傷，分享自己在戶外活動時一定會做物理防曬，像是穿防曬外套、薄襯衫，臉會露出來的話一定會擦防曬乳。曬完當天一定會徹底清潔有擦防曬的部位，以免防曬成分阻塞毛孔，另外當天也會加強肌膚的保溼，避免曬後肌膚乾燥。

在 Instagram 查看這則貼文 ♥selina♡（@selinanahaha）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 10 日 上午 2:01 張貼

▍2.洗臉後立刻擦上保養品

Selina回到家再累都會先卸妝，一進門就會仔細卸妝洗臉，清潔完就會立刻擦保養品，他認為保養是絕對不能偷懶的事情。另外偶爾會用美容儀器自己在家按摩，來幫助肌膚循環，也會用面膜加強保溼，每天該做的保養都不會少。Selina分享自己是乾性肌膚，近日愛用保養品就是迪奧精萃再生玫瑰微導精露，使用時會搭配自創的「玫瑰捧花按摩法」，洗完臉之後，取適量精華於手心先溫熱後，接著雙手把臉當成玫瑰捧花一樣，捧著臉向上按摩3分鐘，按完之後，整個臉都亮起來，摸起來就向玫瑰花瓣一樣柔嫩細緻，同時緊實拉提肌膚，讓臉部線條更緊實飽滿！

Selina分享自己使用迪奧精萃再生玫瑰微導精露時會搭配自創的「玫瑰捧花按摩法」。（圖／邱映慈攝影）

▍3.吃東西定時定量、挑對食物

之前因為疫情關係，Selina都待在家裡躲著，也因此增加3.4公斤的「防疫脂肪」，他覺得可怕的不是體重數字，是之前買的衣服都穿不下！這兩三個月開始有工作行程，Selina覺得必須要為工作負責，所以一定要恢復原本的體態，朋友本來有推薦「168減肥法」但健康檢查膽有狀況，因為以前用餐時間不固定，不適合間歇斷食，需要定時定量進食，才不會造成膽的負擔。

在 Instagram 查看這則貼文 ♥selina♡（@selinanahaha）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 23 日 上午 5:38 張貼

Selina分享近日之前的衣服都穿得下了，應該是已經甩掉「防疫脂肪」！分享秘訣就是飲食吃比較清淡，每天喝很多水，主食改吃地瓜、南瓜、燕麥等，另外會提醒自己不要吃到12分飽，改掉暴飲暴食的壞習慣，要提醒自己慢慢吃，有飽足感就不要再吃了，調整微小生活習慣就會看到體態的變化。

▍4.找到能夠持續的有趣運動

Selina最近迷上跳舞，任何類型的流行舞蹈都會接觸，他發現跳舞很快樂，而且可以同時做有氧、無氧運動，Selina不是那麼愛像是跑步之類的制式運動，因此會找尋自己比較有興趣的運動，這樣才能無痛養成運動習慣。

在 Instagram 查看這則貼文 ♥selina♡（@selinanahaha）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 1 日 上午 4:56 張貼

Selina過去減肥會覺得自己在「犧牲」，要逼自己站上跑步機或吃沒調味的食物，這次告訴自己千萬不要產生「犧牲感」，因為每次只要有這種想法，達到減肥目標的時候就會大放縱，會報復性狂吃，只要調整心態告訴自己要開心面對這一切、是為了健康的身體，減肥就不會這麼痛苦，也能持之以恆！