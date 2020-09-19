張軒睿出席巴黎萊雅活動擔任一日店長，即將迎接28歲的他表示在25歲後明顯感受到肌膚容易暗沉沒有光采，明明出道後就有保養習慣的他竟然也開始「初老」，因此開始更注意保養，甚至還為了維持肌膚狀態而放棄最愛吃的炸雞！

張軒睿分享自己一直以來的保養方式都差不多，會觀察自己的膚況來選擇適合的保養品，但通常保養步驟都是很簡單的三個步驟：水、精華、霜。近日張軒睿在洗臉後會先用「奇蹟露」穩定肌膚，接著用「青春密碼」修護肌膚，因為皮膚會受空氣髒污、紅外線或紫外線影響而老化，所以張軒睿覺得精華是三個步驟裡面最重要的，最後使用「紫熨斗」塗抹在有細紋的地方，像是法令紋、笑紋的部位，前後只要5分鐘就搞定。

張軒睿近期愛用的積雪草修護奇蹟露（奇蹟露）、青春密碼酵素肌底調理精華（青春密碼）、玻尿酸眼霜級撫紋精華霜（紫熨斗）。（圖／邱映慈攝影）

張軒睿從出道以來就一直有保養習慣，會從彩妝師那裡學習保養方式，也會自己上網爬文，自己慢慢摸索和找資料，去了解自己的膚質，這樣就能避免踩到地雷。許多人使用到不適合自己的保養品可能會有爛臉的狀況，張軒睿建議若是不夠了解自己的膚質，可以去做「肌膚檢測」，去了解自己的膚況再對症下藥，比較可以去避免踩雷，因為張軒睿覺得不去了解膚質就使用保養品，就像用自己的肌膚去做實驗，這樣是很冒險的。

巴黎萊雅青春奇蹟時光列車推出肌膚檢測服務，不需消費即可體驗。（圖／邱映慈攝影）

不只女明星要忌口，張軒睿表示自己也會為了上鏡好看而放棄愛吃的美食！張軒睿表示現在電視畫質都很殘酷，膚質狀況如何都會清楚的被播出來，因此他會為了在鏡頭前更好看去控制飲食，像是原本很愛吃炸物，在拍攝工作或重要工作前都會忌口不吃，讓自己在觀眾前能夠呈現最佳狀態！