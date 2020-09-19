張立昂出席伊麗莎白雅頓活動擔任一日店長，張立昂分享自己在工作時的肌膚狀況反而會比休假期間還要好，就是因為保養品對他肌膚的影響實在太大了，因此非常推薦近期的愛用保養品，覺得一步驟就能完成肌膚保溼真的非常方便！

張立昂在拍戲時反而肌膚狀況會比較好，不但是因為上鏡好看會抓緊時間保養，他也會被化妝師鞭策「有沒有擦保養品？有沒有敷面膜？」每天上妝前都會被檢查肌膚狀況！張立昂覺得拍戲時很緊湊，因此每次只要使用一顆「HA白金澎潤保濕膠囊」就能達到很好的保溼效果，真的非常方便。張立昂覺得保溼做好就能避免許多肌膚問題，像是抗老、過敏、出油等，保濕就是最基本的保養法則！

張立昂分享自己近期的保養愛用品就是伊麗莎白雅頓HA白金澎潤保濕膠囊，一個步驟就能達到很好的保溼效果。（圖／品牌提供）

伊麗莎白雅頓「HA白金澎潤保濕膠囊」即日起至9月20日在台北忠孝SOGO，舉辦澎澎補水站讓民眾體驗新品保濕神奇力量。現場展示了雅頓全系列的膠囊家族，並現場以淺藍與白色系澎彈保濕為主題設計了可愛發光膠囊寶寶拍照牆以及提供參觀打卡民眾品牌氣泡水體驗，於現場體驗新品的民眾，還可以參加夾娃娃機的活動，豐富的獎品讓在場的民眾期待興奮不已。

這一次的「HA白金澎潤保濕膠囊」質地滋潤保濕但不油膩，能將膚況由乾漠疲憊狀態轉為水潤澎彈，散發出晨露般的光澤，保養肌膚的當下，能讓肌膚更加細緻分層吸收水份，回復年輕肌膚容貌，搭配雅頓專利配方的分子釘將肌膚細胞緊密結合，鎖住青春美肌，加強持續保濕補水，重建澎潤柔嫩肌膚！