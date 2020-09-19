今年底妝市場的最強黑馬超進化底妝系列，輕盈高遮瑕的自然妝容，高遮瑕、不卡紋、不黯沉，更是許多藝人、化妝師、部落客心頭好。來到各家百貨周年慶陸續開打的時刻，超限量優惠組合此時不買更待何時！

從上市以來討論熱度不減的「超進化持久粉底」，是許多人的持妝首選，多達12種色號最貼近台灣女性膚色需求，質地輕盈，長達24小時完美持妝服貼，讓肌膚自由呼吸無負擔。獨家「完美貼合凝膠」，能緊密貼合肌膚，遇水形成保護膜，應對各種狀況、表情都超服貼不卡紋。添加資生堂獨家ActiveForceTM動態煥新科技，抵抗台灣悶熱與潮濕的氣候，預防出油黯沉，全天超持妝，添加玻尿酸，應變秋冬、冷氣房乾冷天氣，最保濕的高遮瑕粉底，一年四季絕不出錯。

「超進化持久粉底」上市後討論熱度不減，是持久底妝中竄出的大黑馬。（圖／邱映慈攝影）

「超進化持久粉餅」可乾濕兩用，獨家動態煥新科技，輕盈無負擔的細緻粉末能使妝容抗熱、抗濕，隨時維持清新妝感，無須重複補妝！SPF 35/PA++++，有效防禦紫外線；水份感應聚合物與玻尿酸打造雙重保濕，舒適透氣，妝感更清新，拒絕被貼上粉餅厚粉、乾燥標籤，是網友口碑最保濕清爽的持久型粉餅。

超進化持久底妝組含進化持久粉底30ml、超進化持久粉餅9g，原價NT3800優惠價NT2500。（圖／邱映慈攝影）

周年慶期間，資生堂超進化底妝系列推出各種優惠組合，包含粉底液、粉餅、氣墊粉餅組合，還推出買超進化底妝單品就送手拿包的超佛活動，另外只要購買彩妝單品滿NT3,500元以上，即贈「美力三件組」，價值NT1,513元，身為超進化底妝系列的鐵粉一定要趁這波活動買起來！

超進化持久氣墊組，含超進化持久氣墊一盒、兩蕊，全台限300組。原價NT3,050優惠價NT1,750。（圖／邱映慈攝影）

購買彩妝單品滿額NT3,500元以上，即贈美力三件組，價值NT1,513元。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 資生堂超進化持久粉底正貨*1

★公佈時間 ｜ 2020/9/30

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