由藝人艾莉絲創立的「Oui Organic唯有機」於今年滿4歲了，始終秉持著將無毒、安心、安全的有機生活帶給所有人的理念，今年在疫情環伺下，以守護大使之姿，首度快閃進駐台北SOGO忠孝館B1，讓大家更方便的能夠入手唯有機產品。

即日起至2021/2/28，Oui Organic有機保養新生活概念店全新在台北SOGO忠孝館B1開幕，將來自歐洲並經過ECOCERT 歐盟嚴選認證的保養概念帶給更多愛地球、愛自己、重視生活品質的消費者。店鋪設計以沉穩柔和的粉膚色調呼應溫暖包容的地球村，飾以意喻涵養，滋潤大地的木質線條，並搭配花卉及植物元素，打造優雅舒適的法式質感空間，誠摯邀請您親身體驗有機保養的純淨與美好。

Oui Organic有機保養新生活概念店。（圖／品牌提供）

「Oui Organic有機保養新生活」概念店提供完整的美容保養商品，包含臉部保養、身體保養、芳療保養、有機香芬、髮品及母嬰用品共六大類產品，從頭到腳，由內而外呵護身心，照顧大人也照顧寶寶。創辦人艾莉絲表示：「今年是相較不平靜的一年，相對唯有機希望透過Oui Organic有機保養新生活概念店可以讓每個人親身體驗有機保養，同時讓更多人了解選擇有機生活的意義與美好。」

此外，唯有機也推出5大有機生活體驗活動，邀請大家參加南法植萃護手保養體驗會，針對多項明星商品推出SOGO獨家優惠組合，還有一系列的開幕限定活動及好禮，希望每一位來到「Oui Organic有機保養新生活」概念店的消費者除了能盡情感受有機生活美學外，也都能滿載而歸，擁有愉快、豐富既安心的購物體驗！

開幕限定「南法植萃護手體驗會」給雙手頂級的細緻呵護。（圖／品牌提供）

隨著入秋的季節及頻繁洗手造成手部乾癢，唯有機特別推出手部保養體驗，使用來自普羅旺斯的明星商品 BIO香草滋養護手霜，搭配溫和去角質及頂級純露花水鎖水保濕，感受前所未有柔嫩雙手，最後噴灑有機香芬，以天然香氣療癒心靈收尾。參加方式很簡單，即日起至10/18止繳交300元預約金(可抵當日消費)並完成入會，即可獲得「有機三日體驗組」及專人手部保養，深入感受法式有機美好生活。