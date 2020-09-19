嘗試過各種不同的保濕產品，卻總覺得傷了荷包，效果卻不滿意嗎？每到冬天，肌膚還是會乾燥緊繃，甚至起屑脫皮？台灣開架市場超熱銷的肌研在即將進入秋冬之際，全新推出「極潤金緻」系列，用開架價格獲得超有感的保溼力！

來自日本百年樂敦製藥，日本連續13年化妝水銷量冠軍品牌的肌研，一向以極致潤澤的卓越保濕效果深受消費者喜愛，2020年與日本同步上市全新「極潤金緻」系列，添加日本樂敦全新研發獨家的「乳酸菌發酵玻尿酸」和肌研史上最小分子的「微米穿透玻尿酸」，搭配其他經典5重玻尿酸，完美7重玻尿酸保濕精華，為乾荒肌帶來源源不絕的水分，讓保濕力發揮到極致，幫助缺水肌膚立即重現彈潤光澤！

全新「極潤金緻」系列含7重玻尿酸處方：乳酸菌發酵玻尿酸、微米穿透玻尿酸、高效玻尿酸、水解玻尿酸、玻尿酸、3D玻尿酸、吸附型玻尿酸，極致濃潤卻能迅速吸收，激生源源不絕的水分。（圖／邱映慈攝影）

日本樂敦以製藥大廠專業的技術，多年來持續鑽研玻尿酸，終於研發出世界首創「乳酸菌發酵玻尿酸」，研發靈感來自600年前日本奈良正曆寺的傳統菩提酛清酒釀造工藝，日本樂敦將乳酸菌發酵技術運用於玻尿酸研製上，研發出世界首創全新機能型玻尿酸「乳酸菌發酵玻尿酸」！乳酸菌發酵玻尿酸不但能為肌膚補充水分，還能填滿肌膚角質層間隙，形成防護屏障，抵禦各種外來刺激，達到對肌膚不僅保濕、更是保護的卓越效果，使肌膚更健康透亮。

肌研史上最小玻尿酸分子，能將水分滲透深層肌膚，從肌底開始補充源源不絕的水分，不僅提升保水度，更能讓肌膚長效水潤不間斷，一整天都水潤透亮。玻尿酸對肌膚保濕有顯著效果，以往多添加於醫美或專櫃保養品中，但是日本樂敦秉持品質和價格無須妥協的初衷，將不同大小分子的玻尿酸完美結合，即使是1%的細微差異，也堅持琢磨並反覆試驗，研發出7種玻尿酸完美比例，創造出質地濃潤、具深度保濕力並兼顧滲透度的全新「極潤金緻系列」，輕抹瞬間保濕精華直送肌底，保水力媲美專櫃精華，重現彈潤光澤！

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出3名粉絲，每人可獲得肌研極潤金緻特濃保濕精華水正貨*1

★公佈時間 ｜ 2020/9/30

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