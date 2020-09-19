時序進入秋天，肌膚保水專家W.SHOW最懂肌膚的需要，換季主打保濕雙天后：全效精華、全效面膜，包你安然度過氣候轉變危機，周年慶趁便宜入手更划算！

代言W.SHOW全效精華的隋棠大方分享美肌秘訣：「日常保養用全效精華，肌膚變得水嫩彈潤，妝前使用，可以幫助妝容更完美服貼。」周年慶期間，W.SHOW特別推出全效精華加大版60ml，容量豪邁加倍，原價3360元，特價2200元；小禎代言的全效面膜系列，首推小資入門組：全效面膜十片（含保濕、淨白各五片），搭配兩顆舒緩保濕膠囊，特價899元！

周年慶首三日，滿2000元，送2雙全效深層修護足膜；滿3000元，送超級可愛的W.SHOW品牌零錢包，以上皆送完為止。零負評話題新品「全效深層修護足膜」只送不賣，添加自「納豆」萃取，富含植物性膠原蛋白的超強保濕成分「γ-PGA」，以及玻尿酸、乳木果油、維生素E、尿囊素等，想呵護雙足的你千萬別再錯過！

繼母親節檔期超搶手的萌萌閉眼化妝包後，W.SHOW品牌零錢包延續萌樣設計，同樣令人愛不釋手。W.SHOW總監梁育華表示，周年慶適逢換季期間，是全年最聰明的採買時機：「換季期間因為溫差比較大，可能會影響肌膚的油水平衡，這時後要更加強保濕鎖水，W.SHOW全效精華、全效面膜以最溫和的成分，幫助維持穩定膚況。」

W.SHOW周年慶將在9/25～10/12登場，消費滿額可獲得品牌零錢包。（圖／品牌提供）

今年W.SHOW周年慶特惠組也比往年豐富，不只多買多送，滿4800元再打9折，滿5800元再打79折，加購區也可再享折扣，舒緩保濕膠囊40顆，原價2400元，加購價1800元；全效精華30ml，原價1680元，加購價1188元；奢華抗老安瓶，原價1480元，加購價1000元；晚間調理精華，原價1480元，加購價1000元；全新升級的全效精萃乳，原價1680元，加購價1280元。

▍活動

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★獎品內容 ｜ W.SHOW品牌零錢包*1

★公佈時間 ｜ 2020/9/30

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