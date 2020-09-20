45歲香港女星佘詩曼（Charmaine Sheh）以古裝夯劇《後宮甄嬛傳》中「嫻妃」一角走紅，外貌優雅古典的她，出乎意料演活了狠心歹毒的繼后，精湛的演技備受好評，人氣因此飆漲。近日，她身穿一套性感惹火開胸裙登上時尚雜誌，姣好身材讓粉絲們看了讚嘆不已。

高人氣的佘詩曼在9月登上《紅蔓雜誌》成為封面人物，寫真中，她換上一套黑白撞色上衣，正面直接以平口設計的蝴蝶結綁胸，曬出超深鎖骨及渾圓曲線，深色布料更襯托出她白皙的肌膚，纖瘦曲線一覽無遺，再次以優雅穿搭襯托出超強女人味。

佘詩曼超深鎖骨炸出渾圓曲線 蝴蝶結綁胸洩女人味（圖／摘自微博@红蔓杂志 ）

佘詩曼擁有光滑的白皙皮膚配上骨感身材，完美比例令人稱羨，更讓廣大粉絲們看了狂讚：「好漂亮的女人」、「新風格我愛了姐好酷」、「不同的佘佘」、「有科幻大片的感覺」、「百變造型看不膩」等。

佘詩曼超深鎖骨炸出渾圓曲線 蝴蝶結綁胸洩女人味（圖／摘自微博@红蔓杂志 ）

佘詩曼出道20多年，從不會演戲一路到到初露鋒芒，已塑造出無數經典角色，目前的她更被大讚是「什麼都能演，什麼都演得好」的女明星，因為演技愈來愈精進，演藝事業也一帆風順，深受許多粉絲們愛戴。