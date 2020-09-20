台灣辣模霍萱以清純長相和34D、24、34惹火三圍走紅，早在大學時期就身兼外拍模特兒及展場show girl工作，熟知如何展現傲人的曲線，目前在IG上吸引超過61.9萬人追蹤，每次的火辣發文總能成功收服大家的心。

霍萱日常的作風就十分大膽，從不吝嗇在Instagram或臉書上公開性感照片寵粉，近日她身穿黑色連身泳裝，大秀凹凸有致的曲線及白滑美肌，並寫下：「早安！今天一起吃狗糧﻿」照片中的她不停變換姿勢，讓不少看粉絲們直呼：「太正了八 萱好美」、「對不起，我腦袋母湯了…」、「一級棒內」。

在 Instagram 查看這則貼文 霍萱♡︎（@irishuo_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 23 日 上午 2:13 張貼

為了讓粉絲們一圓收藏夢，霍萱在先前的情人節特別推出限定寫真，更搶先曝光呼之欲出的渾圓美胸辣照，粉絲們看了忍不住回應：「上帝視角～好棒棒～」她也親自回應：「這只是寫真書其中一張！裡面更厲害。」

在另一本2020首發寫真書中，霍萱則穿上制服裙化身初戀情人，拍攝過程中，更大膽露出粉色底褲，身高166公分的她擁有一雙惹火辣腿，犯規畫面讓人看了鼻血流不停。