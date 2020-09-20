喜歡水潤質地的唇彩，但又對於易掉色需時常補擦而困擾嗎？韓國「CLIO珂莉奧琉璃水光持色唇釉」來台上市，有別於多數水潤唇彩易掉色的特性，以最適比例混合，具有高度持色力，此外，內含水油成分，有著明亮光澤，帶來好看的水潤豐唇妝效，同時添加三大植萃成分，極度潤澤，持久水潤不乾澀，秋冬唇彩必收！

「CLIO珂莉奧琉璃水光持色唇釉」具有高質感的透明琉璃管身設計，質地水潤易上色，接觸唇瓣溫度逐漸釋放色彩與保濕精華，緊密貼合，超持色同時滋潤雙唇，不必擔心乾澀，超持久水潤嘟嘟唇完成。

琉璃水光持色唇釉令人驚艷的持色力，能長時間均勻顯色不斑駁，前端刷頭彎曲設計，能精準描繪唇線，薄擦暈染能創造自然好氣色，疊擦則飽和顯色，雙唇絕美持久。同時融合水油成分，輕薄貼合無負擔，散發亮眼的明亮光澤，帶來迷人水潤豐唇妝感。添加三大植萃成分蓮花萃取物、洋薔薇花萃取物、狗牙薔薇果萃取物，給予雙唇極致潤澤感，長效持色同時水潤保濕，撫平唇部細紋，綻放輕盈水潤的嘟嘟唇妝效。

色選方面推出4色，「04漾紅牡丹」是氣場代表的高貴番紅色；「08嫩粉緋櫻」是充滿純潔感的純粹粉紅色；「09粉橙朱槿」是帶有橘色調的熱情粉橘色，也是韓國熱銷NO.1、Krystal推薦色；「10豆沙玫瑰」則是溫柔百搭的優雅玫粉色，也是韓國熱賣色。

CLIO珂莉奧琉璃水光持色唇釉04、08試色照。（圖／品牌提供）