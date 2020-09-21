南韓大勢女團BLACKPINK成員之一的Jisoo(金秀智)，近日在網路上公開多張她為媒體「Jtbc Plus」所拍攝的形象美照，超有個性的霸氣女總裁造型吸引粉絲們的目光，直呼「太帥了」。

BLACKPINK於6月份推出新專輯《How You Like That》後人氣再度翻漲，不僅與美國小天后賽琳娜（Selena Gomez）合作推出新曲《Ice Cream》再度創下超高點閱，團員中的Jisoo還確定擔任電視劇《雪滴花》的女主角令粉絲們又驚又喜，十分期待她在戲劇上的表現。

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Jisoo近日受邀拍攝一系列美照，在釋出的照片中她穿著白色西裝短裙配上俐落的妝容及紅唇，不僅霸氣還十分有女人味，當她側身時才發現洋裝腰部挖空，立刻露出白皙纖腰與修長美腿。

在 Instagram 查看這則貼文 JISOO🤍（@sooyaaa__）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 13 日 下午 9:59 張貼

粉絲們看了也紛紛留言「Jisoo美得太過分了」、「她的臉真心無死角」、「金智秀這女人真的太好看了」、「這幾張有被煞到」、「霸氣女總裁我很可以」、「五官真絕」。

在 Instagram 查看這則貼文 Jisoo - 블렉핑그（@uoooyyaa_jiso）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 16 日 上午 9:19 張貼