南韓38歲知名女星全智賢，過去曾以電影《我的野蠻女友》及韓劇《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》等戯紅遍全亞洲。但已許久沒出現在公開場合的她，近日卻在網路上流出多張私下參展的照片，超狂的比例與整體造型，受到大批網友的讚賞。

全智賢距離上一部電視劇《藍色海洋的傳說》後，已有4年未推出新作品，幾乎將重心轉往家庭及慈善事業令粉絲們十分思念，直到今年才在Netflix製作的《屍戰朝鮮2》最後一幕中短暫現身10秒，成功製造話題，經紀公司順勢宣布她將在明年推出電視劇《智異山》與實力派男星朱智勛一同演出，另外也確定接下《屍戰朝鮮》的前傳強勢回歸電視圈，令粉絲們相當期待。

在 Instagram 查看這則貼文 ✨ 전지현 Fanpage ✨（@actressgiannajun）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 16 日 上午 4:48 張貼

而近期只在代言廣告中出現在的她，被網友抓到私下參加展覽時的模樣，只見她穿著精品品牌Alexander McQueen 2020 的秋冬新作，並將留了多年的長髮修短及剪了俏麗的空氣瀏海，與韓國新世界集團副會長合照時雖戴著黑色口罩卻絲毫擋不住星味。

粉絲們看到照片紛紛大讚「姐姐臉太小了吧」、「身材比例真的好我穿這件肯定像裹棉被」、「剪了好看的新瀏海」。