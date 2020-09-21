台灣網紅洗菜（Jumi Wang）本名王宇君，她因外型激似「排球女神」莎賓娜走紅，一樣是可愛又高顏值的女神級人物，不過私下的她可是轟動球場的籃球正妹，不僅愛打球更愛健身，近日，她親自錄影教學練腹肌，好身材紛紛引來不少粉絲朝聖。

洗菜擁除了甜美臉蛋，更有著零贅肉的完美身材，被譽為「真人版晴子」一點都不為過，日前，她PO出一段健身影片教大家怎麼練腹肌，並點破大家的運動迷思：「我覺得大家總是期待有很好的表現或體態，但這一切都需要有規律並且持續的執行，過程是絕對很辛苦而且漫長的，真的沒有不運動就能有腹肌這回事。」

在 Instagram 查看這則貼文 洗菜🏀（@jumi0118）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 8 日 上午 5:05 張貼

影片中，只見洗菜身穿一套白色運動bra搭配藍色熱褲，先是側身坐在運動軟墊上練腹肌，接著依序示範下落屈蹲、板式交替撐地等動作，可看出她的曲線緊緻，白皙美膚跟長腿也超吸睛，邊教學邊放電讓粉絲們看了全戀愛。

在 Instagram 查看這則貼文 洗菜🏀（@jumi0118）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 2 日 上午 7:00 張貼

最後洗菜也不忘提醒，「哪怕只要有機會完成，不要認為是一種壓力，只要完成進度就是超越了昨天的自己，勇於改變並堅持下去，你一定比別人清楚成果多值得，也會離你的目標越近。」展現十足正能量。