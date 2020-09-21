本土劇女星璟宣（本名廖璟瑄）外貌亮麗吸睛，過去因在八點檔《世間情》飾演「謝白雪」而打開知名度，更是先前剛下檔的夯劇《炮仔聲》中飾演「李寶娜」一角，以高顏值面孔配上精湛演技獲得不少粉絲喜愛。

今年34歲的璟宣除了美麗臉蛋，更連身材都好到令人感到不可思議，近日她擔任內衣活動大使，首度以內衣造型出場走秀，她罕見秀出32E渾圓雪乳，更大方上傳到社群平台和粉絲們分享，照片一出立刻引發熱議。

在 Instagram 查看這則貼文 璟宣Elissa（@elissa_xuan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 17 日 上午 2:07 張貼

私下的璟宣熱愛以休閒穿搭出場，她日前發出和兒子的親子約會穿搭，縱使包緊緊穿上襯衫，還是看得出來漂亮胸型，尤其透膚材質讓傲人曲線若隱若現，舉手投足都散發濃濃女人味。

在 Instagram 查看這則貼文 璟宣Elissa（@elissa_xuan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 13 日 上午 4:46 張貼

少女感穿搭也難不倒璟宣，近日她穿出V領黑色背心及迷你裙出門，更超犯規騎著單車，化身活力十足的少女，一雙長腿相當吸睛，不料她竟自曝：「有好一陣子，覺得自己越來越圓潤，都不敢穿無袖。」還好後來才學會不在意，引起網友留言鼓勵：「很瘦，身材很好，我要去牆角畫圈圈檢討了」、「哪裡圓了」、「窈窕身材小公主美腿美美」等。