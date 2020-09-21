中秋節即將到來，此時也是深化感情的最佳時機，親朋好友們團聚賞月、烤肉等歡度中秋佳節，而這送禮的時節更要送出「美味、健康」

國內疫情受到控制，台灣人能照常生活，歡度節慶，在疫情下的台灣人提升了健康意識，75%的人認同健康是一切的基礎，開始重視自身與親友的健康，其中達70%的人願意花時間與家人、朋友們相處，對於彼此健康的保護尤為重要，所以Zespri今年在中秋禮盒的選擇上，除了注重食材、口味、包裝及入口後的質感外，今年更增添了「健康」的需求，奇異果有營養小金礦的美稱，在烤肉、品嚐月餅的同時也能享有膳食纖維、維生素A、B群、C、D、E、K及礦物質鈣、鉀、鎂、鐵、鋅等。

中秋節賞月、烤肉，另有部分家庭需要祭拜，在傳統習俗中，有月圓、果餅圓一說，表示供桌上除了有月餅外，也要拜圓型的水果，取團圓之義，許多人會選擇具保佑意涵的柚子祭祀，另外，在圓形水果中，諧音「吉利果」的Zespri奇異果也是最佳夥伴！