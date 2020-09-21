36歲大陸女星王媛可因出演古裝劇《延禧攻略》中「純妃」一角走紅，出道10多年的她不僅外貌姣好，更靠著深厚演技成為眾人眼中的實力派女星。近日，她發出一系列「仙鹤寫真」，再度以發光的白皙美腿引發討論。

照片中，王媛可寫下：「雲中仙鶴～」，同時加上hashtag「一見你就笑表情管理大賽」，只見她現身戶外場景，身邊站著一隻紅頭的白鶴，美人與動物同框的畫面格外討喜，令粉絲們大呼可愛。

大陸女星王媛可發出一系列「仙鹤寫真」，以發光的白皙美腿引發討論。（圖／摘自微博@王媛可）

而在穿搭上，王媛可則身穿一套卡其色套裝配上同色短褲，內層則混搭白襯衫營造層次感，配上寬腰帶一秒拉出的腰身，襯托出她的神級長腿，青春造型宛如大學生，完全看不出已是2個孩子的媽媽。

大陸女星王媛可發出一系列「仙鹤寫真」，以發光的白皙美腿引發討論。（圖／摘自微博@王媛可）

王媛可筆直的美腿幾乎是零贅肉，身材比例優美精實，讓大票粉絲們看了紛紛直呼：「天哪姐姐的腿愛了愛了」、「仙鶴好看」、「姐姐怎麼這麼可愛」、 「剛看完延禧宮略，好喜歡姐姐演的純妃～」等。