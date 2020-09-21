大陸一對雙胞胎姊妹花姐姐章馨心及妹妹章馨貝，年僅20歲的兩人都以高顏值聞名，雖然目前仍然是大學生，卻已成為IG界的網紅，姐妹兩人的粉絲數相加更突破120萬，兩人時不時就會同框拍美照，美麗模樣總是話題焦點。

章馨心及章馨貝都擁有前凸後翹的曲線，近期兩人發出一系列穿搭照，除了露出完美精緻的臉蛋，更超有默契用襯托出她們的青春活力，雖是雙胞胎，風格卻差很大，非常值得作為穿搭範本。

年僅20歲的大陸雙胞胎姊妹章馨心及章馨貝都以高顏值聞名。（圖／摘自微博@章馨心Erin）

身為姐姐，章馨心的穿搭風格意外優雅，尤其夏天常見的細肩帶元素時常都會出現在她身上，今年超夯的長版襯衫也是她的最愛，搭配上淡妝，一秒化身韓國小姐姐。

姐姐章馨心的穿搭風格優雅甜美。（圖／摘自微博@章馨心Erin）

姐姐章馨心的穿搭風格優雅甜美。（圖／摘自微博@章馨心Erin）

相較於穿搭風格甜美成熟的姐姐，章馨貝走的是個性風，尤其帶點暗黑風格的西裝是她的最愛，光看著一張時髦的臉就成功駕馭套裝，而熱愛研究彩妝的她，更曾以韓國女團BLACK PINK成員JISOO(金智秀)為範本，化出相似度極高的仿妆，模樣清純又不失女人味。

相較於穿搭風格甜美成熟的姐姐，章馨貝走的是個性風。（圖／摘自微博@章馨贝）