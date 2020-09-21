愛康以「生理期也能很繽紛」核心出發，全方位守護女性私密肌、打造清爽環境，於9月21日推出新品「愛康涼感潔淨濕紙巾」。為了讓粉絲搶先體驗，15日優先在臉書社團「愛康女生宿舍」限時開賣，限量一萬包短短56秒便搶購一空，熱賣程度不容小覷。

愛康睽違兩年再次推出新品「愛康涼感潔淨濕紙巾」，今日（21）在官網正式發售，維持一貫的涼感特性，以10抽的小包裝設計，方便女性隨身攜帶，在日常外出、旅遊、運動之際，能夠隨時以濕紙巾清潔、擦拭，維持私密肌的清爽自在。

女性私密處環境為弱酸性，pH值介於3.8-4.5之間，會因為運動、生理期、生活作息等因素使得酸鹼失衡產生不適症狀。愛康涼感潔淨濕紙巾pH值處於女性私密處理想值範圍，提供日常溫和的潔淨力；添加涼感配方、EDI 超純水與輕柔紙質結合，不含酒精等刺激性物質，可以輕柔擦拭私密肌，帶來微涼清爽的感受。

愛康涼感潔淨濕紙巾外包裝是療癒萌藍搭配流星設計，隨身攜帶超可愛！（圖／品牌提供）

愛康執行長何雪帆表示，過往有許多消費者反饋，在如廁時使用乾式衛生紙擦拭，常有清潔不完全、經血殘留狀況，這次推出新品濕紙巾，就是希望能夠優化女性在生理期間、日常對於私密肌環境的期待，透過隨身攜帶的涼感潔淨濕紙巾，隨時保持私密肌的舒適與乾爽。

為了廣納女性消費者的使用感想，在上市前，愛康也在品牌社團「愛康女生宿舍」中試水溫，搶先讓住宿生鐵粉體驗。眾多宿舍生表示，「濕紙巾紙質細緻、濕度剛好」、「可愛的包裝、淡淡的萌藍與桃紅色相襯，光是拿在手上，就會讓人心情好起來。」表示使用濕紙巾後，相當喜歡私密處的舒爽與微涼感受。