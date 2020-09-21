韓流天王Rain近日夥同「國民MC」劉在錫和韓國性感歌姬李孝利為綜藝節目《玩什麼好呢？》組成夏日限定混聲組合「SSAK 3」，而Rain手腕上戴的正是FRED斐登珠寶，此款可以不同場合更換手鍊或主要鍊釦。

韓流天王Rain近日夥同「國民MC」劉在錫和韓國性感歌姬李孝利為綜藝節目《玩什麼好呢？》組成夏日限定混聲組合「SSAK 3」，日前推出滿滿夏日氣氛單曲《再次來到這海邊》重燃九十年代懷舊風潮，濃厚復古情懷的MV在網上公開之後，並同時奪得音源排行榜即時冠軍，發行收入更將全額捐做公益，博得一片好評。為配合出道宣傳，SSAK 3更特別在音樂節目《Show！音樂中心》亮相，Rain一身FRED斐登珠寶造型辨識度極強，簡約與巧思並存的標誌設計深得大量國內外藝人與潮人喜愛，紛紛上身出街。

在 Instagram 查看這則貼文 FRED Paris（@fredjewelry）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 25 日 上午 6:03 張貼

法國現代珠寶品牌FRED 由 Fred Samuel 創於1936年。品牌於1995年被LVMH集團收購，在今年9月推出全新「Vitality」活力鍊釦代表對海洋的熱愛，且是最早能體現運動精神的珠寶系列之一，展現出自由和輕鬆的時尚風格。透過配搭選擇多樣的鍊繩與鍊釦。