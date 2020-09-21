韓國當紅時尚Icon Red Velvet隊長Irene以及EXO成員燦烈共同擔任PRADA的品牌大使。Prada 2020秋冬女裝系列審視女性力量，重申女性氣質的固有權威，頌揚女性身份而非對其否定。以鏤空、層疊流蘇和解構式褶襉展露出肌膚，並強調空間的律動。動感與形體、運動崇拜息息相關，因此也與當下的日常運動服裝緊密相連。此系列中，日常生活中瀰漫著魅力，形式和功能受到挑戰，從實用轉向對美感的追求。

剪裁精準的套裝搭配內衣穿著而增添隨性；女性用來展現自我的晚裝包、帶鏡小粉盒、手袋和珠寶首飾邂逅尼龍和金屬等實用性材質，變身功能性工具。象徵女性形象的印花無處不在。“皮草大衣”的概念被打破，以羊毛皮或流蘇重釋，加襯尼龍面料塑造廓形。腰部束緊設計營造出沙漏形腰身，呼應永恆的女性特質。

韓國當紅時尚Icon Red Velvet隊長Irene擔任PRADA的品牌大使。（圖／品牌提供）

PRADA 2020秋冬男裝系列彰顯對傳統、對已知、對自然與人類和其他事物本質的認識，與時俱進又獨樹一幟。將傳統面料與技術創新結合，利用可持續面料打造不同色彩。直接實現對理念的詮釋和重構。

韓國當紅時尚Icon EXO 成員燦烈擔任PRADA的品牌大使。（圖／品牌提供）

羊絨衫舒適而富有彈性，輪廓呈流線型和廓形，實現對男性氣質的全新解讀，力量感弱化而魅力增加。本系列採用鮮亮的色彩與圖案，進行一種超現實的視覺展示；而風格化的幾何圖案和高飽和度的色彩與超自然本質相互呼應。