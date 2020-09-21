女力當道，女性高端腕表的市場潛力驚人，為此真力時 (ZENITH)鎖定頂級女性客層推出Defy Midnight系列女性腕表，這是品牌有史以來第一個專為女性設計的女性腕表系列，並邀請國際四位傑出女性擔任形象廣告大使，另也為女性打造鑲鑽奢華版的Defy 21粉紅腕表，粉紅表盤外鑲上粉紅藍寶石表圈，奢華浪漫破表。
新冠肺炎疫情重創瑞士腕表業，為了迎接挑戰，ZENITH不斷創新，且積極開發新客層，今年全新登場的Defy Midnight全新系列女性腕表，並以「DREAMHER」為主題，凸顯傑生女性為實現夢想不斷努力精神，邀請日本奧運體操選手AIRI HATAKEYAMA、西班牙建築師TERESA J.CUEVAS、英國國家芭蕾舞者PRECIOUS ADAMS和中國演員宋佳拍攝形象廣告，分享自己的奮鬥經歷與成功故事。
以創新科技與材質打造的Defy el Primero 21系列腕表，今年也推出一款專為女性打造的粉紅腕表，搭載史上首款粉色鍍層處理機芯，表圈鑲了一圈粉紅藍寶石，並搭配粉紅色鱷魚皮表帶，藉此支持粉紅絲帶（PINK RIBBON）乳癌防治慈善運動。
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