最近已經能明顯感受到秋日的涼意，而正逢換季時刻，頭皮問題瞬間湧出，「好剪才髮物所」髮型職人Eason特別要提醒大家，在季節轉換期間容易出現頭皮油水失調、髮絲變得乾燥粗糙，甚至併發頭皮乾癢、頭皮屑等問題。若要避開「季節性落髮」、「頭皮敏感不適」的問題，有5項絕對NG的洗髮行為不可不知！

▍NG洗髮行為1：錯用洗髮產品、造成頭皮負擔

正確作法：選用最適合自己頭皮的洗髮產品！

不論男女，選擇適合自己的洗髮產品，是不可不知的重要常識，選錯了不僅增加頭皮負擔，也容易產生毛囊堵塞造成落髮、甚至讓頭皮油水失衡出現敏感情況。想要給毛囊健康生長的環境，強健髮根、維持髮量豐盈，就要從最基本的頭皮清潔做起，因此了解自己的頭皮狀態，並選擇相對應的頭皮清潔產品較能維持頭皮、頭髮健康。

▍NG洗髮行為2：擠出洗髮精後，直接塗抹於頭皮

正確作法：在雙手搓開確認起泡、從後腦勺開始洗！

取用適量的洗髮精後，最忌諱的步驟即是連搓開的動作都未進行，就立刻塗抹到頭上，這樣一來未起泡的整坨洗髮精會直接被沾黏到頭皮上，容易搓洗不均勻、清洗不乾淨，洗髮精只要未沖洗乾淨就會造成頭皮負擔！因此Eason說明，正確的洗髮絕對要「將洗髮精在雙手搓開起泡」，以泡泡的形式才容易均勻塗抹在髮絲上，而塗抹起泡的位置以「後腦勺」為首站，因為後腦勺是整顆頭最不會接觸到紫外線、空氣微粒子的較不敏感地帶！

洗頭應在雙手搓開確認起泡、從後腦勺開始洗。（示意圖／shutterstock提供）

▍NG洗髮行為3：用指甲用力搓洗，易刮傷頭皮

正確作法：用指腹輕輕搓洗頭皮、再延伸至洗淨髮絲！

很多人享受用指甲搓抓頭皮的快感，認為這樣才能精準搔到癢處，但以指甲搓洗頭皮其實是髮型師的大忌！頭皮可說是全身上下最敏感的地帶之一，只要稍微抓大力一點就會讓頭皮受傷，演變成敏感頭皮；因此正確的做法是使用「指腹」按壓、搓洗頭皮，減少頭皮的受壓力道。

▍NG洗髮行為4：沖水用溫度過高的水，易油水失衡

正確作法：30~38度的溫水最剛好！

不論春夏秋冬，許多人洗澡時喜歡像是烤箱般的熱水浴，而Eason提醒大家，過熱的水溫其實會讓頭皮的水分流失過多，導致油水失衡、形成敏感頭皮，因此強烈建議洗髮的溫度調整為攝氏30~38度的水溫即可！

若有燙髮或染髮的女孩們，更應該要立刻在洗完頭髮後吹乾頭皮、髮絲。（示意圖／shutterstock提供）

▍NG洗髮行為5：洗淨後未先將頭皮吹乾

正確作法：以毛巾輕拍髮絲吸走水分，並立刻吹乾頭皮！

最後這點，Eason特別點出留著長髮的女孩們，千萬別再洗完頭就隨意包著毛巾，等一兩個小時才吹乾頭髮了，這樣做對頭皮來說不僅容易敏感、更會造成落髮！處於潮濕狀態的頭皮，毛細孔是張開的，若沒有第一時間吹乾、而是透過毛巾陰乾的狀態下，濕氣容易進入毛孔、造成頭皮血液循環不良；同時潮濕的頭皮也會引起細菌滋生，更容易形成落髮；最後，若髮絲過久未吹乾，毛鱗片是張開的情況下，會使髮絲變得更加脆弱，若有燙髮或染髮的女孩們，更應該要立刻在洗完頭髮後吹乾頭皮、髮絲，以達成髮型養護的完美狀態！