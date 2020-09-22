前空姐璇璇（本名：鄭詩璇）以姣好臉蛋及凹凸有致的身材圈粉無數，過去也是空服員界的一朵花，縱使目前卸下航空業光環，依舊以超高顏值活躍在網紅界，目前在IG上已經吸引超過34萬名粉絲喜愛。近日，她穿上火辣比基尼歡慶結婚週年，再度以好身材引起暴動。

璇璇時不時就會上傳辣照到IG上跟粉絲們分享生活近況，照片中，璇璇讓一頭氣質長髮隨風飄逸，戴著墨鏡並身穿淺色的平口式比基尼套裝，展現火辣緊緻的ㄦ曲線，不過最搶戲的是正面的車頭燈，渾圓的雙球一覽無遺，簡直大到泳裝快HOLD不住。

在 Instagram 查看這則貼文 璇璇 🤍（@xuanxuantw）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 20 日 上午 2:58 張貼

成為人妻後，璇璇的人氣不減反增，她大方曬出與老公「香先生」的牽手閃照，更寫下情話告白：「人的這一生，總會遇見兩個人，一個驚艷了時光，一個溫柔了歲月。正巧，驚艷時光是你，溫柔歲月亦是你。謝謝你給我翅膀也給我力量！」火辣發文也讓粉絲們看了直呼：「好浪漫」、「快掉出來了」、「羨慕....」等。

在 Instagram 查看這則貼文 璇璇 🤍（@xuanxuantw）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 18 日 上午 3:42 張貼

先前璇璇才發文表示，「今天是在一起三週年，去年的今天被求婚，過了一年了，謝謝你的照顧。」沒想到隔沒幾天又曬出合照歡慶結婚一週年，仔細一看，可發現她選在2020年9月20日，以「愛你愛你就愛你」諧音對老公告白，展現兩人的好感情。