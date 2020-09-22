女星賴薇如擁有天生的娃娃臉配上凍齡好皮膚，過去曾是人氣女團「七朵花」的成員之一，近年則回鍋綜藝節目界，不論是女性節目還是戶外挑戰類都看得到她的身影，絲毫看不出出道多年的她已經35歲。近日，她透過社群平台分享假日外出踏青的美照，展現熱愛健身的姣好身材。

賴薇如時不時就會在IG上發文與粉絲們互動，只見照片中，賴薇如化著活力十足的妝容，一手插腰、一手向上比出YA的手勢，活潑模樣超可愛，同時身穿一套螢光粉紅色運動套裝，讓貼身剪裁襯托S好身材。

在 Instagram 查看這則貼文 Doris Lai 薇如（@imdoris_1230）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 12 日 上午 12:47 張貼

賴薇如表示自己是粉紅控，皮膚白皙的她意外和一身穿搭超配，顯白程度驚人，令人看了目不轉睛，粉絲們看了也狂讚：「嘩，sexy小姐姐」、「側身的角度覺得超美的」、「完全就是個亮點」，她則逗趣回應：「是支螢光棒」。

在 Instagram 查看這則貼文 Doris Lai 薇如（@imdoris_1230）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 31 日 下午 9:25 張貼

賴薇如先是透露「最近雜事比正事多」，並表示：「一個禮拜又即將過去！！時間過好快啊！！長大後的時間很不夠用！一直被時間追著跑！」不過她也不忘傳遞正能量，「不管這個禮拜的你過的開不開心、順不順利過去就讓它過去～～～下禮拜重新出發。」