因新冠疫情影響到各行各業，誠品全台也型態調整實體通知經營模式，而為週年慶暖身，誠品信儀首次玩封館，將9/25信義店「遇見繁星．遇見你」會員之夜，自19點起連續4小時逾38場精彩活動不停歇，連以往加入會員需要1萬點也直接下降到6千點，下載APP也能成為基本會員。

又到了一年一度周年慶的時間，各家都全力搶這一波業續，而趁振與券沒用的消費者，更可有機會撿到物超所值商品；而今年誠品生活的周年慶首次加入封館行列，邀會員一起來場夜間藝文派對！

9月25日晚間7-11點，誠品生活信義店首度封館舉辦「遇見繁星．遇見你」會員之夜，誠品人會員憑手機APP虛擬會員卡頁面或實體會員卡即可入場同歡！(圖/品牌提供)

6樓推出「復古風卡拉OK」邀創作歌手邱振哲、PiA吳蓓雅、吳是閎Live演出，還有全台首家「黑松沙士bar」進駐，推出4款誠品特調，免費兌換：黑卡專屬調酒「大人的沙士」結合XO、桂花烏梅汁與加鹽沙士；金卡專屬調酒「辣姊の沙氣」融合柚子酒與沙士、花椒香氣口感獨特；白卡無酒精特調「爺奶系沙手」融合紅茶、椰奶與加鹽沙士創意喝法；還有小童學卡專屬的檸檬特調果汁沙士「青春回憶沙」，邀您到復古風卡拉OK現場一同點歌歡唱、品飲開趴！

5樓親子主題邀請網紅小歌手胖球&斯拉與暖嗓女聲蔡佩軒帶來療癒音樂會。3樓則有名導王小棣等名家講座，以及甜點王子施易男幸福甜點實演。還可以到4樓風格文具館體驗活版印刷、1樓五米大道享受小提琴三重奏等音樂聚所，戶外廣場及各樓層還有夜光藝術秀等精彩街頭演出！

10月1日-10月31日憑誠品點10點抽Lofi Land輕裝露營、HOTEL COZZI和逸飯店、花蓮理想大地特色旅宿。(圖/品牌提供)

此外，信義店各品牌也推出令人驚喜的同慶優惠折扣，「Just Grill」與「泰市場」款待黑卡、金卡會員當天指定時段最低7折，金色三麥升級以新型態酒吧餐廳隆重開幕，也將於9/25 18點至21點半推出獨家黑卡消費即贈500c.c.精釀啤酒乙杯，還有Y-3、KURA CHIKA by PORTER、New Balance等多項全台獨家商品及折扣驚喜，錯過可惜。