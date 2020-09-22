台灣女星周曉涵以甜美的天使臉孔和D罩杯好身材走紅，早在學生時代就以網路美少女和逢甲大學校花小有知名度，如今更因接下多部知名電視劇，成為「偶像劇女神」。近日，周曉涵在個人IG分享廣告美照，身穿馬甲禮服，展現絕美火辣體態。

在這張側拍照中，周曉涵穿著一襲白色亮片禮服出現在室內攝影棚，上半身在胸前有著類似馬甲的設計，襯托出豐滿的上圍及事業線，側躺模樣相當魅惑，整體造型宛如美人魚，尤其長腿好身材完全一覽無遺，相當令人稱羨。

在 Instagram 查看這則貼文 周曉涵 aмanda cнoυ⋆（@ilove7388）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 13 日 下午 8:57 張貼

這已經不是周曉涵第一次解放好身材，這次窈窕的曲線一曝光就引發熱議，這套仙女禮服令人看得目不轉睛，引起粉絲們紛紛狂讚：「不愧是美胸代言人」、「在拍美人魚嗎？」、「真水」、「曉涵女神」。

在 Instagram 查看這則貼文 周曉涵 aмanda cнoυ⋆（@ilove7388）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 14 日 上午 6:40 張貼

出道15年的周曉涵今年已經35歲，不過保養得宜絲毫看不出歲月痕跡，先前才被拍到和馬來西亞男星蘇熙喆互動親密，後續她大方回應是把蘇熙喆當弟弟、朋友，目前仍未有戀情傳出，堪稱演藝圈發電機。