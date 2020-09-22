深受國人喜愛的蘋果，富含營養、價格平實，不僅減肥族熱愛，也因有平安諧音成為送禮最佳首選。知名親子網紅馬克媽媽更在其粉專中推薦。號稱蘋果界香奈兒的「愛妃蘋果」，一口咬下有濃郁花草香瀰漫，沈醉在美好氛圍。

馬克媽媽在粉專中推薦號稱蘋果界香奈兒的「愛妃蘋果」(圖/品牌提供)

愛妃蘋果是Braeburn和Gala的接枝混種，為非基因改造熱門品種，承襲Braeburn的濃郁香氣、潔白果肉，與Royal Gala的紅艷脆口，果肉不易變色，即便切開後也能持久鮮白，擺放半小時都不會變黃，吃到最後一口也口齒留香，擁有最佳風味與口感，不僅亞洲熱賣，且在美國消費者調查中脫穎而出，當選最喜愛的蘋果品種。 Envy愛妃蘋果源自紐西蘭，如今美國、智利、法國、義大利、南韓⋯產地遍布三大洲，果農對他們的蘋果感到特別自豪，不僅因為它的美味、脆口以及一口咬下的清新沁脾滋味，更以他們自然健康的種植為傲。愛妃蘋果全球果園統一管理標準，採用先進的果樹整合生產種植法(IntegratedFruitProduction,IFP)，從育種、種植到採收、貯藏，嚴格控管農地免於有害物質侵擾，不使用基因改造，利用天然的昆蟲生物鏈機制防治病蟲，將農藥降到最低，且南北半球交替間斷性供應，全年都可以品嚐到它們不凡的甜蜜滋味。

Envy愛妃蘋果果農對他們的蘋果感到特別自豪！(圖/品牌提供)

中秋佳節家家飄出烤肉香，大口吃肉之際也要補充膳食纖維。蘋果優格、蔬果沙拉、奶昔或是蘋果氣泡飲，配上烤肉清爽又健康；愛妃蘋果有不易氧化、無需泡鹽水的特性，充滿花草香、風味清爽、非常脆口、紅寶石般的鮮艷外表，讓愛妃蘋果成為招待客人的絕美選擇。

正值紐西蘭愛妃蘋果的產季，色澤紅潤、碩大味甜、脆口多汁且果肉潔白，擁有蘋果一切的優點，英文名字Envy，彷彿得萬千寵愛引發其他蘋果嫉妒，大紅色的精緻禮盒更是中秋節送禮首選。

今年中秋除了柚子更多了一個送禮新選擇(品牌提供)

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