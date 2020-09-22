Coach 推出 Coach x Jean-Michel Basquiat 聯名系列與全球形象廣告，邀請代言人Jennifer Lopez、Michael B. Jordan與其他Coach Family成員入鏡，身為Basquiat外甥女Jessica Kelly也在廣告中亮相，近日日本人氣模特兒Kiko水原希子及KoKi 光希也背上Coach x Jean-Michel Basquiat 聯名系列手袋。

今年二月，本聯名系列首度於Coach 2020 秋季時秀上發表，讓年輕世代認識Basquiat的藝術創作與精神理念。形象廣告由攝影師Micaiah Carter掌鏡拍攝，來自各地的創意人士也加入製作陣容，像是Paloma Elsesser、Jon Batiste、Kyemah McEntyre、Diana Gordon等人以及攝影師Fan Xin與Zhang Meng。

在 Instagram 查看這則貼文 i_am_kiko（@i_am_kiko）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 19 日 上午 4:05 張貼

由各界創意人士組成的製作團隊懷抱相同信念與使命，傳遞Basquiat大膽前衛的創作手法，發揚他透過藝術來激勵群眾起身行動的願景，並讓他內心的渴望更為人所知。Basquiat曾說：「我想成為藝術界這個大家庭的一分子。」

在 Instagram 查看這則貼文 Kōki,（@koki）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 19 日 下午 10:10 張貼

Basquiat的姐姐Jeanine代表Basquiat的家族表示：「我們真的非常喜歡Coach推出的聯名系列。他們完整傳遞Jean-Michel創作中的能量與精神，還找來才華洋溢的創意人士組成優秀團隊，打造出系列單品與形象廣告。我們一家人向來都是Coach的支持愛好者，這次合作簡直是夢想成真。」

為宣揚此形象廣告，Coach打造出一系列聚焦於社群與人際關係的短片。Coach Family成員在影片中探討家庭的重要性、談論藝術與Basquiat的繪畫創作，並邀請社群成員加入對話、互相交流。