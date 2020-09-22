凱度消費者指數最新報告指出，受疫情影響，2020上半年台灣整體美妝保養消費人次銳減近7百萬；而無接觸經濟的大勢興起，反之刺激電商平台美妝產業逆勢成長逾3成，無法出國購物更同步帶動海外美妝品的網購需求。

根據凱度報告，台灣疫情穩定後美妝類市場逐漸回溫，尤其眼妝、定妝類產品銷量皆有雙位數成長，蝦皮購物觀察站上美妝保養品類需求亦同步增長，其中「蝦皮跨境」韓國彩妝在後疫情時期買氣上漲3成，推測愛美女性因無法出國購物，轉至線上購買海外官方直送商品。瞄準市場需求，蝦皮購物與韓國彩妝大廠「3CE」攜手合作，開設全台唯一的原廠直營電商旗艦店，並祭出限時獨家好康，即日起至9/24全館85折起，千元出即可入手眼唇頰完妝組合！活動期間消費滿額領券最高再折150元、再送限量人氣唇膏，9月底前關注店家另享60元折價券！

3CE人氣夯品限時下殺85折，滿額現折再送限量唇膏。（圖／品牌提供）

近期天氣轉涼入秋，蝦皮購物觀察站上彩妝類商品「眼影」、「口紅」關鍵字大幅飆升衝上熱搜榜，推測秋季換「妝」潮來臨，用戶紛紛進站搜尋最新彩妝商品，其中熱銷色系以「奶茶色」為首，可見今秋「赤茶妝」勢頭正旺！

為讓用戶瞄準美妝潮流、輕鬆入手必備單品，蝦皮購物與「3CE」獨家揭露熱門眼唇趨勢，眼妝在佩戴口罩後最能展示個人魅力，需注重配色搭配與亮眼色調，因此帶動「裸粉奶茶」、「乾燥玫瑰」兩款九色眼影盤人氣居高不下，開幕慶期間千元有找；而「半糖粉鑽」、「焦糖金鑽」四色眼影盤自帶閃光，作為雙眸的點睛之筆也成為熱門款，限時下殺576元起即可入手。唇部妝容因口罩遮蔽須講究持久性，因此熱銷款皆為不脫妝的刺青唇釉與雲朵唇釉，熱門色以氣場強烈的「鐵鏽紅」、「正紅色」、「辣椒紅」為主，是秋季「赤茶妝」的必備色；而年度新品「迪士尼聯名款米奇系列」也因蒐藏潮而衝上熱銷榜。蝦皮商城「3CE官方旗艦店」唇釉全系列下殺最低400元有找，脫下口罩仍有完美唇妝。