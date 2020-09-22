SAWAA 月相護脣膏（月相），680元。（SAWAA 提供）

SAWAA 藻荇舒緩洗面露（零度寫作），620元。（SAWAA 提供）

SAWAA 滋潤型角鯊烷護手霜（靜謐），580元。（SAWAA 提供）

SAWAA 清爽型蘆薈護手霜（大地之心），580元。（SAWAA 提供）

SAWAA 海洋深度滋養精華液（月暈），1980元。（SAWAA 提供）

SAWAA 海藻精萃舒緩化妝水（純澈），1080元。（SAWAA 提供）

SAWAA 舒撫面膜 舒撫，550元（5入一組），980元（12入一組）。（SAWAA 提供）

台灣文青保養SAWAA突破美學新境界，創辦人郭瑋攜手瑞士洛桑的Essentia Studio操刀，更找來男神胡宇威擔綱代言，胡宇威參與品牌設計過程，對味道敏感的他，最愛護脣膏的包裝質感與沒有味道的設計，很適合男生使用，平常熱愛運動也參與運動實境秀的他，每天都會敷面膜養膚，維持男神美肌。

不只男神胡宇威喜愛，孟耿如也鍾情，就連老公黃子佼也愛不釋手，被問及生子計畫，她說，「我也問他什麼時候要努力？」她笑說，兩人都忙，但她很想生一個黏媽媽的獅子座寶寶，也許最近會開始努力一下。至於有好消息會不會跟大家說，她表示，會想保密一下，但黃子佼很愛分享，好消息應該也會迫不急待跟大家說。

SAWAA創辦人郭瑋除了保養品項，未來也將拓展家居生活美學，學設計的她也特別注重包裝，全系列產品設計採用俐落線條，品牌精神訴求「自然純粹」、「海洋植萃」，以專為台灣人膚質設計且適於「敏感肌」的保養。