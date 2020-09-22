SAWAA 月相護脣膏（月相），680元。（SAWAA 提供）
SAWAA 月相護脣膏（月相），680元。（SAWAA 提供）
SAWAA 藻荇舒緩洗面露（零度寫作），620元。（SAWAA 提供）
SAWAA 藻荇舒緩洗面露（零度寫作），620元。（SAWAA 提供）
SAWAA 滋潤型角鯊烷護手霜（靜謐），580元。（SAWAA 提供）
SAWAA 滋潤型角鯊烷護手霜（靜謐），580元。（SAWAA 提供）
SAWAA 清爽型蘆薈護手霜（大地之心），580元。（SAWAA 提供）
SAWAA 清爽型蘆薈護手霜（大地之心），580元。（SAWAA 提供）
SAWAA 海洋深度滋養精華液（月暈），1980元。（SAWAA 提供）
SAWAA 海洋深度滋養精華液（月暈），1980元。（SAWAA 提供）
SAWAA 海藻精萃舒緩化妝水（純澈），1080元。（SAWAA 提供）
SAWAA 海藻精萃舒緩化妝水（純澈），1080元。（SAWAA 提供）
SAWAA 舒撫面膜 舒撫，550元（5入一組），980元（12入一組）。（SAWAA 提供）
SAWAA 舒撫面膜 舒撫，550元（5入一組），980元（12入一組）。（SAWAA 提供）

台灣文青保養SAWAA突破美學新境界，創辦人郭瑋攜手瑞士洛桑的Essentia Studio操刀，更找來男神胡宇威擔綱代言，胡宇威參與品牌設計過程，對味道敏感的他，最愛護脣膏的包裝質感與沒有味道的設計，很適合男生使用，平常熱愛運動也參與運動實境秀的他，每天都會敷面膜養膚，維持男神美肌。

不只男神胡宇威喜愛，孟耿如也鍾情，就連老公黃子佼也愛不釋手，被問及生子計畫，她說，「我也問他什麼時候要努力？」她笑說，兩人都忙，但她很想生一個黏媽媽的獅子座寶寶，也許最近會開始努力一下。至於有好消息會不會跟大家說，她表示，會想保密一下，但黃子佼很愛分享，好消息應該也會迫不急待跟大家說。

SAWAA創辦人郭瑋除了保養品項，未來也將拓展家居生活美學，學設計的她也特別注重包裝，全系列產品設計採用俐落線條，品牌精神訴求「自然純粹」、「海洋植萃」，以專為台灣人膚質設計且適於「敏感肌」的保養。

#設計 #保養 #參與 #品牌 #包裝