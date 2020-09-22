BROWIT貝奧莉是泰國專注於眉及眼妝商品的專業品牌，全球銷售已破500萬支，由素有泰國小凱老師之稱的彩妝師Nongchat研發，Nongchat有超過10年以上彩妝師經驗並與超過千名以上巨星名模合作，IG追蹤人數更是破百萬。

提到泰國眼妝，不得不驚艷於妝效「防水、抗暈、持久」，BROWIT貝奧莉是泰國NO.1眉眼專家，在泰國獲獎無數，女性幾乎人手一支，更獲得泰國屈臣氏2020健康美麗大賞最佳銷售。商品線以「眉」為基礎向眼妝其他品項開展，涵蓋眼線、眼影、睫毛膏等；以多功實用且高CP值為主要訴求，特別適合OL小資族，9月獨家進駐台灣屈臣氏。上市記者會更邀請小凱老師分享眼妝眉角，小凱老師表示真的很好用他才會出席這場記者會，用開架佛心價格就能買到品質超好的彩妝！

品牌明星雙筆是「持久塑形2in1氣墊眉筆」和「極細防水抗暈仿真眉筆」，都是2in1的雙頭設計，「持久塑形2in1氣墊眉筆」一頭為斜角眉筆，勾勒線條易於掌控、另一頭為氣墊眉粉，暈染均勻不費力，適合新手；「極細防水抗暈仿真眉筆」超細1.5mm筆尖，可以繪出根根分明的毛流，彷彿真眉一般，更是締造年度熱銷超過46萬支的佳績。

首度上市的新品「眉類」就佔了大半，除了兩支明星商品外，還有超防水抗暈的染眉筆和包裝精緻的雙色塑型眉彩盤；眼線筆類有兩種，年度狂銷破53萬支的「2in1持色眼線筆」，持妝力長達24小時不暈染，眼線液筆搭配棕色眼線筆，令眼妝更具層次；另一款是眼線和眼影兩用；睫毛膏則是市場上少有，針對上下睫毛設計的粗細刷頭，細刷頭可深入細節處，下睫毛也可以輕鬆駕馭。

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，可獲得BROWIT貝奧莉雙色塑型眉彩盤*1

★公佈時間 ｜ 2020/9/30

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