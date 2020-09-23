健康美的身材總讓人趨之若鶩，今天就要來介紹一位來自德國的「健身女神」潘蜜拉李夫（Pamela Reif），不僅長相個性十足，身材更是緊緻誘人，靠著分享運動健身類資訊走紅，潘蜜拉外型早熟，卻是1997年生的新生代，今年24歲的她從15歲就開始健身，展現超強自制力。

日常的潘蜜拉非常喜歡在Instagram發自拍和日常，從一系列內衣及比基尼辣照中，可發現她有著驚人的柳葉腰 ，配上渾圓翹臀及細腿，看起來宛如真人芭比，雖然身高只有165cm，身材比例卻相當誘人，是許多女生們心中的理想體態。

在 Instagram 查看這則貼文 Pamela Reif（@pamela_rf）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 8 日 上午 3:49 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Pamela Reif（@pamela_rf）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 30 日 上午 11:43 張貼

受到新冠肺炎（COVID-19)疫情影響，相信大家依舊對於在密閉空間中運動有所擔心，因此推薦可以參考潘蜜拉貼心設計出的一系列健身影片，10分鐘就可以輕鬆在家練線條，很適合想要減肥雕塑一下的身材的朋友喔！

影片中，潘蜜拉依序從仰臥起坐、抬腿、仰臥起坐、登山式到平板式抬臀等動作都一一示範，展現超強耐力，粉絲們看了紛紛大讚：「好想跟你有一樣的身材」、「夢幻女神」、「翹臀辣炸了」等。