Loro Piana 2020/2021年秋冬由劉詩詩搶先演繹，劉詩詩換上中性造型多添幾分女強人的霸氣，尤其Loro Piana難得在今年秋冬加入格紋元素，讓原來品牌講求單色系的色調，突然讓Loro Piana像似大地暖色系開出花朵般。

Loro Piana仍維持著柔軟傳達舒適感受，將奢華柔軟面料精心製成實用外套，將簡捷便利的機能性結合高精準度的立體設計，使其自然包覆身型並迎合人體曲線。珍貴紗線編織成高領針織衫，以搶眼圖案吸引目光，或善用羅紋、麻花、繩結編織的創意搭配舒適觸感。

Loro Piana_2020_2021 秋冬女裝系列。(圖／品牌提供)

在 Instagram 查看這則貼文 Loro Piana（@loropianaofficial）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 9 日 上午 9:15 張貼

可塑性極高、有模有樣的簡約單品，各自適合不同時刻和場合，卻又展現隨興的氛圍。強調永續的同時，從獨樹一格的Sergio Loro Piana 個人穿搭中挑選出的私人單品，全新詮釋成具真實感同時兼具機能性的服飾。海軍藍、灰色和中性色的順眼配色，柔軟質地更提供怡人手感。舒適感是創作的起點也是最終目的。