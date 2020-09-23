26歲大陸女星孫怡（Sun）以甜美氣質聞名，姣好外型讓她在古裝夯劇《羋月傳》選角時脫穎而出，飾演羋月的侄女「羋瑤」，今年6月更跨界當起歌手，發行了單曲《對的人》，同時戲約也不間斷，近期依序接下電視劇《我和我們在一起》、《你好檢察官》，演藝事業一帆風順。

近日，孫怡登上全球中文音樂榜上榜舞台，演唱個人單曲《對的人》，只見她穿上一襲白底綠碎花長裙，造型優雅又甜美，照片中，她不僅大方秀出一雙白皙長腿，纖瘦的超凹腰線更是不容忽視，搭配她的招牌齊瀏海，完全是自帶減齡濾鏡的鄰家女孩。

大陸女星孫怡曾在古裝劇《羋月傳》中飾演羋月侄女「羋瑤」。（圖／摘自微博@孙怡微博）

孫怡的皮膚白裡透紅、雙頰Q嫩，搭配上少女系穿搭簡直像未成年，粉絲們看了紛紛嗨翻，不只瘋狂敲碗更多美照，更直呼：「史上最可愛」、「孫怡好瘦」、「哈嘍~甜甜的小姐姐」等。

大陸女星孫怡曾在古裝劇《羋月傳》中飾演羋月侄女「羋瑤」。（圖／摘自微博@孙怡微博）

入行7年的孫怡在2016年認愛男演員董子健，隔年生下女兒「大福」，迅速升格為母親，私下的孫怡個性率真的大女孩，經常會在社群平台上與粉絲們互動交流，十分親民沒有明星架子，更被廣大粉絲們取了親密暱稱「怡寶」。