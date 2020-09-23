女星吳映潔（鬼鬼）在本月火熱推出首張個人專輯《GX》，本該開心歡慶，但面對好友黃鴻升（小鬼）在上周猝逝，她深受打擊，先前連發3篇文哀悼，近日她努力振作起精神面對發片，發出性感宣傳照，更不忘寫下：「今天發片了...這幾天百感交集，已經不再哭泣。」令粉絲看了紛紛打氣：「加油，我們會在你身邊支持你！」
在新歌《一個人跳舞》MV中，鬼鬼穿上一襲天藍色連體衣，以緊身剪裁襯托纖瘦曲線，尤其單肩搭配上腰部挖洞設計，讓她超凹的螞蟻腰瞬間現形，更隱約看得到腹肌，非常考驗身材，鬼鬼也指出，自己為了這套衣服脫水、餓肚子，拍出美照背後的過程相當辛苦。
鬼鬼在搭配上突破以往的火辣穿搭，這回變身成熟女人，大尺度秀出好身材，令粉絲們看了紛紛狂讚：「這舞蹈……愛了！」、「不一樣的甜美與性感」、「鬼哥一定會幫妳這張專輯加持大賣的」、「棒棒！鬼妞加油」、「循環播放一整天了」等。
面對專屬自己的第一張音樂作品，鬼鬼謙虛表示：「想要表現更好給每一個人看，這張專輯得來不易，做好多事情好多改變，我還有好多事要學要努力，希望你們可以多多支持我的專輯。」展現積極又親民的一面。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。