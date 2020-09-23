英國設計師品牌Paul Smith於今年七月在美國洛杉磯（Los Angeles, USA）開設第二家門市，繼續開拓美國市場。Paul Smith是一位傑出的英國設計師，將傳統與現代巧妙融合的創造力是他最出眾的設計特質。1970 年，Paul Smith在英國諾丁漢開設了他的第一家門店。

如今，公司已發展成為國際企業，產品銷往全球五大洲，時尚版圖涵蓋男裝、女裝、童裝等領域。為慶祝此次新店開幕，英國知名藝術家 John Booth 全權負責店鋪整體設計，包括圖形化櫥窗展示、大型藝術品以及古董家具上擺放的原創藝術作品。

知名藝術家John Booth操刀打造英國設計師品牌洛杉磯店（圖／品牌提供／攝影師：Brandon Shigeta）

Paul Smith位於洛杉磯的第二家門店已於2020年夏季開幕，有望成為繼梅爾羅斯大道著名粉紅牆之後的又一個時尚地標。新店位於歷史悠久的洛杉磯市區中心南百老匯，占地 1,250 平方英尺，分為上下兩層，與奧芬劇院（Orpheum Theatre）為鄰—洛杉磯著名藝術電影院之一。

知名藝術家John Booth操刀打造英國設計師品牌洛杉磯店（圖／品牌提供／攝影師：Brandon Shigeta）

與世界各地的 Paul Smith 門市一樣，新店的設計方案取材於當地文化風情。John Booth從當地裝飾藝術建築中汲取靈感，為這家洛杉磯市區門店精心挑選內部材料和色彩搭配，並對建築本身的外部管道和其他元素進行創意繪製。John Booth 繽紛多彩的設計手法不僅體現在店內的個人藝術品上，也蘊藏在其設計的膠囊系列圍巾和帽子中，該系列產品將在洛杉磯市中心店和 PaulSmith.com 推出。